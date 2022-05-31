水果買回家發現虧錢？網揭老闆「暗黑手法」：靠這招爽賺
台灣富有「水果王國」的美名，每年四季產出的水果多樣，無論內銷或向國外出口，都受到不少人的喜愛，路邊、市場也常見不少水果攤林立，不過近日就有網友分享，自己到菜市場買到他自認便宜的荔枝，但回家仔細一看後，才發現自己「虧大了」，貼文也掉出不少內行抖出老闆的「隱藏手法」。
一名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「人生的日常也太美好，菜市場的老闆您也太會做生意了吧！逛了5攤賣荔枝的，從190元1斤、178元1斤、158元1斤、148元1斤，逛到您這138元1斤，最屬您最便宜！也最屬您對我最好了」。
不過當原PO心滿意足將荔枝帶回家後，打開竟發現荔枝的梗「又粗又長」，且由於店家是秤重計價，他這才發現自己買貴了，崩潰直呼「花了摳摳200元全部總共32顆荔枝，心好累」。
貼文引發熱議，網友也留言表示「貨比三家～結果最後氣死人」、「現在不是入場的時機，太貴了」、「荔枝、龍眼很多事帶著樹枝在賣的，少數有落果或短枝在賣，就跟榴槤一樣帶殼秤重」、「這跟香蕉一樣，賣比較便宜的，頭柄都特別大」、「被表面價格誤導了，不仔細的人還蠻容易遇上類似情況」、「沒給你葉子已經很好了，上禮拜去買1斤150，買個2斤+樹枝含葉子，可以裝滿整袋花袋子」。
此外，也有網友替老闆緩頰，「今年玉荷包荔枝產量不足4成....一年只有一次唷、請體恤農民一年的辛苦付出～目前價格一台斤在100～120之前，這是後期價格了」、「老闆去批貨也是連樹枝一起買的，老闆也要賺錢啦」、「今年的龍眼和荔枝歉收，所以價格就將就點吧」。（編輯：張志浩）