端午節7大禁忌曝！送人粽子千萬別「這樣做」：恐招晦氣

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先秦時代認為農曆五月（國曆六月）是毒月，因此稱為農曆「五」月也為「五」毒月，對應目前新冠疫情也是病「毒」，目前全球新冠變異病毒有五種以上，也可以稱為「五毒」。因此特別要小心疫情，要勤洗手忌群聚，除非真的生病，不然不要去醫院.探病或去殯儀館潮濕的地方。
2.禁慾不要行房：
《呂氏春秋》中《仲夏記》一章要陽間人們在五月要禁慾、務必齋戒，其因為端午為五毒月，需要內健而外順，也就是體內要環保氣血要足，不要消耗元神，不然會損氣耗精，邪氣易入侵，要吃清淡不要殺生，最好吃素以保平安。
3.不要生小孩：
《史記·孟嘗君列傳》其歷史上名人孟嘗君在五月五日端午出生。其父要其母不要生下他，認為「五月子者，長於戶齊，將不利其父母」，若真的一定要生，建議出生後身份證換別的。
4.不要去森林與山上：
五月為五毒月，這個時節突然節氣會轉變，雨量增多梅雨變多，空氣悶熱，毒蟲病毒肆虐，因此草叢樹林山上很多蟲蛇鼠蟻會出現，因此要到森林的人要帶雄黃，不然容易會被蟲蛇咬傷。
5.不要在當天送整串肉粽：
民間相傳整串肉粽有「繩子」，容易形成「繩煞」，會讓收到的人有穢氣，民間也盛傳有上吊的意謂，因此端午節當天送人粽子要用散裝的比較好。
6.端午不要去海邊：
端午節水鬼出沒容易抓交替，因此沒事不要去海邊，以科學面來說端午節氣也是梅雨季節，因此海邊容易下雨溪水暴漲，容易發生水厄。
7.不要亂丟平安符：
端午節為不好的日子，諸事不宜，容易大家脾氣不佳遇到小人，毒氣橫行，疫情蔓延，因此不可以將平安符亂丟，需用平安符來保平安。（編輯：陳珮瑜）
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