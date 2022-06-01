桃機入境今改採唾液篩檢　千名旅客順利入境

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今天第一天實施唾液篩檢，桃機今天凌晨起有包括歐美等長程航線共計7班班機入境，旅客入境後，依序聽從檢疫人員指引進行唾液篩檢，小孩則須同行大人幫忙採檢。據指出，部分旅客篩檢時唾液量不足，檢疫人員要求再吐一些唾液以便採檢分析，至少須達到1至2ml刻度，才能繳交檢體；此外有媽媽帶小孩篩檢，擔心小孩不會蒐集唾液，則交代媽媽幫忙代採。
桃機公司指出，機場落地採檢至今總計採檢2,500個航班、約14萬9千餘人，總計篩出6,200名入境旅客確診，總陽性率約4.2%，攔截了95%以上境外移入個案，目前已完成階段性任務，落地採檢陽性率已大幅降低，中央流行疫情指揮中心宣布，今天凌晨零時起全面改唾液篩檢。有旅客透露，比起之前在桃機候機室採鼻腔PCR，旅客須等待採檢結果出爐後才能離開機場，至少縮短1小時通關時間，可以節省許多等待時間。
指揮中心也提醒，國外疫情雖趨緩但變化快速，旅客來台前應取得「表定航班時間前2日內COVID-19核酸檢驗（PCR）報告」，抵台時務必配合機場檢疫人員指示與引導採集唾液檢體，航空器落地至採檢前，請勿飲食、飲水，以確保唾液檢體品質。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。