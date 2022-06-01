童年「No.1冰品」5元吃超爽！咬一口就消暑：阿嬤的絕活
天氣漸漸變炎熱，近日許多人除了紛紛開啟冷氣對抗高溫外，也會選擇吃一些清涼食物來消暑，包括剉冰、飲料、冰棒等，隨著時間累積，這些甜食也成了許多人難忘的回憶，近日一名網友就分享某款「童年神級冰品」，貼文曝光後引發眾人共鳴，直呼「好懷念」。
該網友讚臉書社團「爆廢公社」發文表示，在他的印象中，令人懷念的冰品，除了7-11已很少見的思樂冰外還有「這個」，只見文中附圖內，是一個個小小的冷凍袋，裡面裝滿了綠豆和湯汁，後續只要放置冷凍庫內，幾小時後就會成為一塊扎實可口的綠豆冰。
這樣製作簡單又消暑的美食是原PO的最愛之一，不過他也感慨「現在的小朋友都已經不知道，當年家裡冰箱要是有這玩意兒，是多麼幸福的一件事」。
貼文一出勾起網友們的回憶，紛紛留言「真的要這種自製的最好吃」、「這種已經是比較後期的了，早期的叫做凍凍果」、「我以前都會去雜貨店買這個一包5元，現在都買不到了」、「懷念的綠豆冰」、「這是阿嬤的味道，每次看到都會想起阿嬤夏天在廚房做這個，好想哭」、「小時候的小確幸～有這種東西吃就好滿足了」、「比起現在很多精緻冰品，傳統的東西就是多一股情懷」。
此外，也有其餘網友表示「照片這太水了，以前會放更多綠豆」、「小時候我家開雜貨店，我常常幫家裡做綠豆冰，還有鳳梨冰跟酸梅冰也非常好吃」、「煮鳳梨水，分裝放冷凍完後，拿出來吃超好吃的」、「以前冷凍芋也是用這種袋子裝，只要下課回家總愛從冰箱倒一包來吃」。（編輯：張志浩）