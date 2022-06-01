桃市兒童BNT疫苗快打　端午連假不打烊

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全桃園市公私立幼兒園滿5歲幼童約1萬6566人，經統計有1萬1767位幼童有意願接種BNT疫苗（約70%），另有約1233位滿5歲但未就學幼童。鄭文燦表示，教育局規劃公立學校附設幼兒園與位於國中小內非營利幼兒園，納入國中小併同施打疫苗，除少部分幼兒園已自行接洽合約醫療院所安排入園施打外，其餘公私立幼兒園則由教育局安排併入鄰近149所國小內施打疫苗。
今天快打站接種作業進入第二天，上午時段各站準備300劑疫苗，不少家長帶著還在唸幼兒園的孩子依照預約時間到校接種，雖然市府已安排國小及年滿5歲幼童可入校接種，不過家長們普遍反應「趕快打才安心」，因為疫苗接種後還得等14天才能產生抗體，反正早晚都要接種疫苗，能早點接種就早點打完。
鄭文燦指出，為提高5至11歲兒童疫苗接種率，市府昨日和今日在青溪國小、大成國小、新勢國小及楊明國小等4校設置而童疫苗快打站，提供5至11歲兒童接種疫苗，另外明天還會在桃園區巨蛋體育館及中壢區陸軍專科學校開設「兒童BNT疫苗大型接種站」，包括4校快打站提供的4800劑疫苗及大型接種站開出的5千個接種名額都已全數額滿。
為進一步提高疫苗覆蓋率，鄭文燦說明，6月3日至5日3天端午連假，巨蛋體育館大型接種站每日上午8時至下午4時（中午休息1小時）仍繼續提供接種服務，5至11歲兒童不需預約，只要持健保卡、在家長陪同下，即可前往接種；為了讓孩子與家長安心接種，明日起至5日之間，原設於桃園巨蛋體育館的社區醫療採檢站則將暫停服務。
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