被台灣人騙80多萬！日本妹「星夢破碎」喊：跟台灣分手

我是廣告 請繼續往下閱讀
Abby提到，一開始僅待了三個禮拜，就愛上了台灣溫暖的人情味和小吃，之後就搬到台北一邊學習，並且找到經紀公司合作，「雖然我很努力表現，但在八個月裡完全沒有試鏡機會，後來有工作的時候薪水都拖很久才拿到」。
Abby表示，剛搬到台灣時受到許多人幫忙，因此也想要回饋報恩，「但之前被一名台灣人騙走80幾萬台幣，最近有一次去KTV幫朋友慶生，他喝醉後還背我唱歌，結果讓我摔倒撞到腦震盪」，在那一摔後，她表示很多事都不記得，只知道自己每天都會很想吐。
最後她決定到醫院檢查，「我要去醫院看神經科，結果我的體溫有一點高，他們不讓我進去，讓我在PCR的地方跟很多人一起等，等了10個小時，最後我也中了（確診）」，她無奈表示自己運氣真的很不好「雖然我很喜歡台灣，但我覺得我們可能沒有緣分，所以要先跟台灣分手，真的捨不得啦」，Abby影片中透露，將回日本經營自己的YouTube頻道，並且樂觀表示會繼續加油。
影片曝光後，粉絲不捨的獻上祝福，「只能說壞人在哪裡都有，交朋友還是要張大眼睛。也祝福回日本發展順利」、「有這麼不好的遭遇還這麼喜歡台灣，那個壞人太可惡了，希望有一天再回到台灣發展，我們會歡迎你，祝福你」、「運氣不好是一時的，好運總會來到，先把自己照顧好，隨時回來台灣玩吧」。（編輯：鍾怡婷）