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早餐店漢堡「最強包裝」消失？網一看掉淚：裝什麼都好吃

▲以前的早餐店漢堡包裝，保麗龍盒勾起大家回憶。（圖／爆廢公社）
▲以前的早餐店漢堡包裝，保麗龍盒勾起大家回憶。（圖／爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-06-01 16:59:46

台灣早餐店林立，無論價格、口味還是包裝都和以前大不相同。不過，近日就有網友分享，以前的早餐店漢堡都是用「保麗龍盒」來包裝，意外勾起大家回憶，更形容「用這種裝的漢堡特別香」。

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臉書社團「爆廢公社」，有網友PO出一張照片並發文分享，「小時候早餐店的漢堡，大約2.30年前，是用這種保麗龍盒子裝的，在那個年代早餐能吃到漢堡，對我來說是種奢華的享受」。同時也感嘆，「現在的漢堡不知道是不是變的比較平價，還是種類變的太多，一直吃不到以前的口味…懷念以前單純的漢堡」。

照片曝光後，立刻勾起眾人回憶，「裡面還有粉紅色衛生紙巾」、「這真的懷念，有些鄉下還是用這樣的」、「漢堡肉一定要是整坨去壓扁，不是冷凍一片的」、「用這種盒子裝起來的漢堡不知道為什麼特別好吃特別開胃」、「以前35元的漢堡才有這種等級的盒子，是高級漢堡的待遇」、「傳統西式早餐店還有再賣這口味，只是現在都用紙袋了」。

▲以前的早餐店漢堡包裝，保麗龍盒勾起大家回憶。（圖／爆廢公社）
▲更有專業的網友指出，該包裝一定還會有粉紅色的衛生紙，而且還會黏在上面，充滿懷念的味道。（圖／爆廢公社）
也有人表示，「以前早餐店的炒飯也是用這種裝」、「雲林口湖的早餐店，好幾家都是你說的這種30年前的味道，每次帶老婆回娘家都必點的早餐」、「用這種盒子裝的炒麵也好吃」、「那個盒子好懷念」、「這種盒子裝的好像都很好吃」。據了解，因環保意識抬頭，再加上成本問題，讓許多餐廳業者，甚至是早餐店都改用紙袋來取代保麗龍盒裝。（編輯：詹鎰睿）

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