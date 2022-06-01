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端午節最強開運法！極陽午時水「5用法」　助旺全家運勢

▲端午節午時水有開運的效果。（示意圖／取自unsplash）
▲端午節午時水有開運的效果。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-01 17:16:38

農曆五月初五日「端午節」是一年中陽氣最旺，至陽至剛的日子，當天的午時更是招好運、去霉運的最佳時刻。只要在端午節中午11點至13點在湧泉、瀑布、井裡或家裡水龍頭，接存起來的水稱為「午時水」，又稱「純陽水」，至陽至剛的能量可用來驅除陰煞之氣，並且助旺運勢。

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▲午時水可製作成發財水，擺放在財位有助於興旺財運。（圖／楊登嵙授權提供）
▲午時水可製作成發財水，擺放在財位有助於興旺財運。（圖／楊登嵙授權提供）
根據命理專家楊登嵙老師分享，午時水以下5用法，有助於去晦開運：

（一）發財水

端午節正午之時，取硬幣總金額168元或268元加「午時水」及鹽巴少許，煮沸後冷卻，將此「發財水」及硬幣用寶特瓶等容器裝盛，置於住家或辦公室的財位（大門斜對角角落，藏風聚氣的地方）。

（二）午時水泡澡

端午節當天中午11點至13點，取一碗「午時水」加菖蒲、艾草若干，再加上一碗「陰陽水」（陰水：沒煮過的自來水或礦泉水，陽水：煮沸的熱開水），用攝氏40度左右的熱水來泡澡，可趨吉避凶，達到轉運之效果。

（三）午時水淨身

端午節當天中午11點至13點沾「午時水」，由頭頂、臉、脖子、胸部慢慢往下輕拍，如同拍掉身上的霉氣，趨吉避凶；若到陰氣較重的地方，像是醫院、殯儀館、火葬場等，感覺身體不適，平日亦可用此方法。

（四）午時水淨屋

端午節當天中午11點至13點用碗盛「午時水」，取一綠色（榕樹、艾草…）樹葉沾「午時水」，由房子最內部向外灑淨，透天厝由頂樓灑淨至樓梯，然後由樓梯再灑淨至下一層樓，最後灑淨至門口，如同將髒物由內而外掃出門外，去除家裡的穢氣，提升宅運。

（五）驅逐瘟神

2022年「瘟神」在房子的九宮格中央位，在端午節當天中午11點至13點，用碗盛「午時水」，取一綠色（榕樹、艾草等）樹葉沾午時水，由房子的中央位，將「瘟神」往大門口灑淨出去，可驅除陰煞之氣，穩定磁場，抗瘟疫。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲命理專家楊登嵙老師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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