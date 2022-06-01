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房東老婆確診搬進空房？女愣：怎沒通知　超瞎原因氣瘋網

▲一名女大生表示，房東太太近日突然到租屋處的其中一間空房過夜，一問之下才知道對方確診了，但房東卻因為怕「造成恐慌」所以沒通知，讓他直呼「超扯」。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲一名女大生表示，房東太太近日突然到租屋處的其中一間空房過夜，一問之下才知道對方確診了，但房東卻因為怕「造成恐慌」所以沒通知，讓他直呼「超扯」。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2022-06-01 17:59:10

台灣本土疫情大爆發，不少人因為確診需要進行居家隔離，不過一名女大生卻表示，房東太太近日突然到租屋處的其中一間空房過夜，一問之下才知道對方確診了，但房東卻因為怕「造成恐慌」所以沒通知，讓他直呼「超扯」，貼文也引起討論。

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原PO在Dcard以「確診者來我們的租屋處隔離沒有告知」為題發文，表示自己跟大學朋友們有在外面租屋（一整棟），共有3層樓，其中2樓是某朋友和一間空房，自己則是住在3樓套房；不過這幾天他們發現，房東太太都到租屋處過夜，越想越奇怪，且種人過一陣子就要考試了，於是就私訊房東。

▲不少人因為工作、讀書的關係成為租屋族，有些注重居住安全的人更會挑選有警衛的大樓住。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲房東太太近日跑到原PO租屋處過夜，但卻未告知，讓一行人感到相當困惑。（示意圖／翻攝Pixabay）
原PO在詢問後，房東這才坦言自己的老婆確診，並表示「症狀是喉嚨痛，但家中2個小孩沒打疫苗，家中也沒套房，才安排過去」，並表示未告知是因為「怕造成恐慌，且我老婆是護理師，該防的很清楚」，種種回覆原PO仍無法接受，直言「我真的覺得超扯，什麼叫怕造成恐慌所以沒講？講了我們至少還可以在家裡消毒、戴口罩，完全不講誰會在家戴口罩？重點是確診的是護理師，但她還會在公共空間沒戴口罩行動？真的很沒道德感」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「能共用的只有衛浴吧，確診者打掃也太無言」、「覺得妳們可以準備慢慢找房子了欸」、「這房東很沒品，超自私」、「蝦到爆！什麼爛房東，超沒同理心，不想要自己小孩確診就算了，把她丟到你們家也沒告知」、「你們辛苦了！拜託硬起來直接嗆房東，妳態度太好了」。（編輯：張志浩）

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