一生一遇！會碰到的「好閨蜜」是什麼星座？2題測出解答

我是廣告 請繼續往下閱讀
進入職場之後，你發現原來職場生活與理想中有著不小的落差，身邊的人看起來個個都是笑面虎，你打算怎麼因應接下來的職場生活呢？
A、見招拆招，不該客氣的時候，也沒在客氣的
B、真誠以待，相信人性本善
C、虛與委蛇，見人說人話見鬼說鬼話
D、公事公辦，不在職場上提到自己私事
第一題測：好閨蜜的相處情誼，與可能的星座
答案A
與你比較合拍的是【水瓶、天蠍、金牛】，這一群星座之所以與你合拍的原因是，你們都比較專注在自己的生活事業的經營上，對於閨蜜、朋友雖然不常聯絡，但不會因為聯繫變少而友誼因此消失。
答案B
你非常在乎朋友之間的關係緊密度，需要經常更新大家的近況，只要稍有跟不上，你會覺得自己是不是被邊緣化、海放了，因此你是會主動邀約大家一起相聚，而且想把見面這件事情弄得有聲有色的性格。跟你合拍的星座也是同樣比較外放，喜歡人群的，這組星座是【射手、天秤、獅子】。
答案C
你是那種別人不找你，你只要感覺來了就會主動提出相約見面的那種性格，重要的是一群人聚在一起，而不是做什麼事情，你們的聚會有時候是一種感覺，就算是各做各的事情也好，透過簡單的幾句聊聊天，知道彼此生活近況也會很滿足。與你比較合拍的星座是【雙魚、白羊、魔羯】這一組星座。
答案D
你的閨蜜有點難定義，因為你個性關係，比較喜歡保有自己，不太喜歡跟別人講自己的事情，跟朋友之間的聯繫不是非常的深，雖然偶爾還是會小聚一下藉由吃飯來聯絡感情，但要注意的是如果只是心繫對方，而不願意主動提出邀約，再深厚的友誼都會有逐漸消磨殆盡的一天。與你比較合拍的星座有【雙子、處女、巨蟹】，這幾個星座比較能與你的性格互補。
第二題：忙碌一周總算是結束了，一個人的假日你會想幹嘛呢？
A、獨處放空，想幹嘛就乾嘛
B、跟朋友相約吃飯
C、不想一個人，也不想跟朋友見面，改去桌遊店玩桌遊
第二題測：結婚之後（未來），還能與閨蜜維持怎樣的友誼？
答案A
神奇的是，你婚前不太喜歡與人交際應酬，但婚後有孩子之後，你反而願意走入社交圈，你因為小孩而開始與過去比較少互動的同學、朋友有了交集，即便無法時常見面，但你們會開始利用網路聊一些媽媽經，互相交換物品，與生活並進，成為一輩子都很活絡的朋友。
答案B
你是那種很難得可以一直保持著本心的人，即使在婚後，你的生活也未因此出現太大的變化，有了孩子之後，你還是有辦法帶著寶寶與好友見面，或是讓隊友幫忙顧小孩，自己與閨蜜們一起出去度個小假，擁有與自己獨處的空間，這是很難得的事。
答案C
你在婚後幾乎把所有時間都給予家庭，過去單身時的朋友這一塊就慢慢的被你放掉了，雖然心裡有點不捨，但看著孩子跟另一半，你會告訴自己這很值得。現在還有聯繫的，基本上都是你相當重視的那幾位摯友，但要當心，因為你也有可能會因為某些原因，也將交友圈逐漸縮減到只有家庭。你必須理解，孩子總會長大，你必須試著保有自己的社交圈，等孩子大了才不會被空虛感打擊。（編輯：賴禹妡）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。