COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

阿婆想吃麵不敢說！牛肉麵老闆承諾「1句話」　感動萬人

▲宜蘭一名牛肉麵店潘姓老闆分享和阿婆的故事，感動上萬名網友。（示意圖／取自pixabay）
▲宜蘭一名牛肉麵店潘姓老闆分享和阿婆的故事，感動上萬名網友。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-04 13:00:00

台灣人間處處有溫情。宜蘭一間牛肉麵老闆就分享一位阿婆的故事，由於店內有提供「待用麵」服務，可是阿婆卻遲遲不敢開口，直到老闆走出廚房後才瞬間了解狀況，沒想到阿婆拿到餐後竟當場泛淚，眼看對方離去的背影，也讓老闆不禁鼻酸「人生在世難免會有過不去的崁」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
宜蘭一名經營牛肉麵店的潘姓老闆，曾在2019年於「爆怨公社」分享故事，當時店內來了一位年近60歲、持著拐杖光顧的阿婆，欲言又止的的神情，不敢開口點餐。

潘老闆表示，當下正在廚房忙的他，一聽到老闆娘通知「外面有位婆婆，好像有事要找妳！」就馬上放下手邊工作出來查看，「阿婆你要吃什麼?」只見阿婆更加激動卻又不敢開口，潘老闆這才瞬間明白，原來阿婆是要待用麵，因為旁邊有客人在，才讓對方難以啟齒。

所幸解決問題後，也讓阿婆順利拿到餐，怎料，阿婆竟然哭了，潘老闆指出，他後來詢問後才得知，原來阿婆是一位獨居老人，是聽到別人介紹，「本店有提供待用餐，給弱勢家庭跟目前生活陷入困境的朋友們」，才決定獨自走路來買麵。

▲一名網友近期吃了牛肉麵配酸菜組合覺得非常搭，忍不住讚嘆「台灣人真的是發明家」。（示意圖／取自pixabay）
▲原來阿婆是要待用麵卻不敢開口，潘姓老闆得知真相後，感到一陣鼻酸。（示意圖／取自pixabay）
潘老闆當下認為，既然和阿婆有緣相遇，就決定進一步詢問聯絡方式和地址，反而遭到阿婆邊拭淚邊婉拒，也讓潘老闆不好意思再做追問，只好跟阿婆承諾「沒關係啦，往後只要妳想吃，儘管來我這…」直到對方一邊道謝後一邊離去後，才讓潘老闆感到一陣鼻酸。

潘老闆最後坦言，無論阿婆是不是一位獨居長者，但人生在世，有些人出生豐衣足食，有些人出生，家裡家財萬貫，不用去擔心錢的問題，更不用說為了五斗米折腰，社會上貧苦窮困的朋友們走到哪ㄧ定都會有，「我只是ㄧ家小小的麵店，能讓多少貧困的朋友們吃頓飽，我們也都盡力去做，人生在世難免會有過不去的崁，點不了的炊，此時此刻的心情難過的想抱怨一下，祝福這位阿婆，希望借由我這碗微不足道的麵，來撫平你心中的苦楚，願上蒼保佑您能平安健康，加油，阿婆。」

貼文在當時瞬間湧入萬人留言，紛紛致謝潘姓老闆的愛心和善舉。也有熱心人士提供潘姓老闆的店家，請大家一同幫忙做愛心。潘姓老闆的店位在宜蘭市舊城路上，名叫《打火牛肉麵》，在當地非常知名。（編輯：詹鎰睿）

社區親手製作「超療癒場面」！外送員全被萌到：好想朝聖

派克雞排漲到80元！老闆揭「主因」搖頭：自己都買不下去

南機場夜市跑出「免費麵包機」？真相暖哭萬人：有你真好

房東突傳「神秘公式」！她一算現省6000　租屋族羨慕哭了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
88.33%11.67%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀