阿婆想吃麵不敢說！牛肉麵老闆承諾「1句話」　感動萬人

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潘老闆表示，當下正在廚房忙的他，一聽到老闆娘通知「外面有位婆婆，好像有事要找妳！」就馬上放下手邊工作出來查看，「阿婆你要吃什麼?」只見阿婆更加激動卻又不敢開口，潘老闆這才瞬間明白，原來阿婆是要待用麵，因為旁邊有客人在，才讓對方難以啟齒。
所幸解決問題後，也讓阿婆順利拿到餐，怎料，阿婆竟然哭了，潘老闆指出，他後來詢問後才得知，原來阿婆是一位獨居老人，是聽到別人介紹，「本店有提供待用餐，給弱勢家庭跟目前生活陷入困境的朋友們」，才決定獨自走路來買麵。
潘老闆當下認為，既然和阿婆有緣相遇，就決定進一步詢問聯絡方式和地址，反而遭到阿婆邊拭淚邊婉拒，也讓潘老闆不好意思再做追問，只好跟阿婆承諾「沒關係啦，往後只要妳想吃，儘管來我這…」直到對方一邊道謝後一邊離去後，才讓潘老闆感到一陣鼻酸。
潘老闆最後坦言，無論阿婆是不是一位獨居長者，但人生在世，有些人出生豐衣足食，有些人出生，家裡家財萬貫，不用去擔心錢的問題，更不用說為了五斗米折腰，社會上貧苦窮困的朋友們走到哪ㄧ定都會有，「我只是ㄧ家小小的麵店，能讓多少貧困的朋友們吃頓飽，我們也都盡力去做，人生在世難免會有過不去的崁，點不了的炊，此時此刻的心情難過的想抱怨一下，祝福這位阿婆，希望借由我這碗微不足道的麵，來撫平你心中的苦楚，願上蒼保佑您能平安健康，加油，阿婆。」
貼文在當時瞬間湧入萬人留言，紛紛致謝潘姓老闆的愛心和善舉。也有熱心人士提供潘姓老闆的店家，請大家一同幫忙做愛心。潘姓老闆的店位在宜蘭市舊城路上，名叫《打火牛肉麵》，在當地非常知名。（編輯：詹鎰睿）