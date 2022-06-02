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安柏赫德敗訴氣瘋！聲明文「1數據」洩玄機：真沒人挺了

▲此次官司中，強尼戴普7項控訴全部成立，安柏赫德需賠償1035萬美元。（圖／美聯社）
▲此次官司中，強尼戴普7項控訴全部成立，安柏赫德需賠償1035萬美元。（圖／美聯社）

編輯中心/綜合報導

2022-06-02 10:31:01

強尼戴普與安柏赫德的世紀官司，相當受到外界注目，最終結果男方7項控訴全部成立，安柏赫德須賠償1500萬美元（約4.4億台幣），在開庭結束後兩人也第一時間發出聲明，但從關注度、支持度、點讚數看來，都是強尼戴普遙遙領先。

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▲強尼戴普在IG中，吐露自己這6年來的煎熬。（圖／截取自強尼戴普IG）
▲強尼戴普在IG中，吐露自己這6年來的煎熬。（圖／截取自強尼戴普IG）
強尼戴普在獲得勝訴後於IG中吐露心聲，他提到這6年自己和孩子、親友及粉絲的生活，都因他被指控家暴而永遠改變，「謠言在一秒內繞了世界兩圈，對我的生活及事業產生了巨大的影響，6年後，陪審團讓我重獲新生。我由衷的感謝」。

而強尼戴普表示，自己決定提告的目的只有「揭露真相」，強調說真話是他唯一能對小孩及所有支持者做的事，如今得知自己終於做到，內心感到非常平靜，期盼自己能回到法院和媒體將他定罪前的生活，最後他也感謝相關工作人員，並且開心寫下「真理永不消失」。該貼文截至目前為止（早上10:00），已湧進將近1200萬名支持者點讚，更有74萬則以上的留言，為強尼戴普打氣加油，其中有不少言論透露出對安柏赫德的不滿。

▲安柏赫德再次強調女權，認為此次判決對女性權益的進步是種傷害。（圖／截取自安柏赫德IG）
▲安柏赫德再次強調女權，認為此次判決對女性權益的進步是種傷害。（圖／截取自安柏赫德IG）
敗訴的安柏赫德也崩潰發出聲明，痛批「判決對世界上其他女性該如何交代？現在又回到了多年前女性為自己勇敢發聲時會被羞辱的年代」，擁有482萬粉絲的她，該篇貼文卻僅獲得18萬的點讚，且疑似害怕遭到謾罵，該貼文設有留言限制，最終僅有4人為她加油，相較於爆出指控家暴時，大量支持者顯然已消失無蹤。

▲強尼戴普（右）與前妻安柏赫德打官司，至今仍不願正眼瞧她一眼。（圖／美聯社／達志影像）
▲強尼戴普（右）與前妻安柏赫德的官司，最終強尼戴普獲得勝訴。（圖／美聯社／達志影像）
根據最後判決，安柏赫德必須賠償1000萬美元的補償性賠償，以及500萬美元的懲罰性賠償，不過依照維吉尼亞州法律規定的懲罰性賠償上限，加上此次強尼戴普也有部分敗訴，須給安柏赫德200萬美元補償性賠償，加加減減強尼戴普在此次官司中可得835美元的賠償金，不過最大的勝利恐怕還是贏回眾人的支持，以及釐清所有事件真相。（編輯：鍾怡婷）

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