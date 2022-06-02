安柏赫德敗訴氣瘋！聲明文「1數據」洩玄機：真沒人挺了

我是廣告 請繼續往下閱讀
而強尼戴普表示，自己決定提告的目的只有「揭露真相」，強調說真話是他唯一能對小孩及所有支持者做的事，如今得知自己終於做到，內心感到非常平靜，期盼自己能回到法院和媒體將他定罪前的生活，最後他也感謝相關工作人員，並且開心寫下「真理永不消失」。該貼文截至目前為止（早上10:00），已湧進將近1200萬名支持者點讚，更有74萬則以上的留言，為強尼戴普打氣加油，其中有不少言論透露出對安柏赫德的不滿。
敗訴的安柏赫德也崩潰發出聲明，痛批「判決對世界上其他女性該如何交代？現在又回到了多年前女性為自己勇敢發聲時會被羞辱的年代」，擁有482萬粉絲的她，該篇貼文卻僅獲得18萬的點讚，且疑似害怕遭到謾罵，該貼文設有留言限制，最終僅有4人為她加油，相較於爆出指控家暴時，大量支持者顯然已消失無蹤。
根據最後判決，安柏赫德必須賠償1000萬美元的補償性賠償，以及500萬美元的懲罰性賠償，不過依照維吉尼亞州法律規定的懲罰性賠償上限，加上此次強尼戴普也有部分敗訴，須給安柏赫德200萬美元補償性賠償，加加減減強尼戴普在此次官司中可得835美元的賠償金，不過最大的勝利恐怕還是贏回眾人的支持，以及釐清所有事件真相。（編輯：鍾怡婷）