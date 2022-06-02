「蹣」跚不唸「ㄇㄢˊ」？女星一查愣了 9成網友都震驚
想必許多民眾在求學時上國文課，都曾經讀過中國作家朱自清的《背影》，其中他形容父親「蹣跚地走到鐵道邊」而衍生出「步履蹣跚」一詞，仍然讓許多人記憶深刻。不過日前女演員李杏就上網查詢「蹣跚」的注音，沒想到竟然不是常聽到的「ㄇㄢˊ ㄕㄢ」，立刻引發網友熱議。
李杏曾經以電影《樓下的房客》以及電視劇《茶金》等作品而知名度大增，細膩的眼睛也讓人眼睛為之一亮。而日前她上網查詢「蹣跚」的注音，沒想到搜尋出來的結果「蹣跚」一詞竟然讀作「ㄆㄢˊ ㄕㄢ」，與常聽到的「ㄇㄢˊ ㄕㄢ」不一樣，讓李杏直呼：「難道我是文盲嗎？」
李杏將搜尋出來的結果分享在個人IG的限時動態，也讓網友票選心中的答案，結果有將近97%的網友都選「ㄇㄢˊ」，僅有3%的民眾選擇「ㄆㄢˊ」。而在《教育部重編國語辭典修訂本》網路版輸入「蹣跚」一詞，顯示出來的注音確實是「ㄆㄢˊ ㄕㄢ」，意指「形容步伐不穩，歪歪斜斜的樣子。也作『盤跚』」。
對此，就有網友解釋這可能是因為使用不同字典，查詢出來的結果就會不一樣，一般在瀏覽器搜尋結果大多來自《教育部重編國語辭典修訂本》，但是《教育部國語辭典簡編本》內編纂的才是最接近現代的發音讀法，因此兩種讀法都正確。（編輯：陳珮瑜）