面試遭求脫罩！主管見「真面目」吐1句 妹子聽完崩潰了
面試時，求職者時常會遇到許多千奇百怪的狀況，就有一名網友分享，她在面試時被主管要求脫下口罩看長相，之後卻被對方說「妳好像跟照片長得不太一樣」，疑似因為這件事失去工作機會，讓她超崩潰，貼文曝光後立即引起熱烈討論，不少網友替她打抱不平，直呼：「我覺得這種話說在心裡就好，說出來很不禮貌欸！」
該名網友在Dcard中貼文，她以「面試官說我跟照片長得不一樣」為題，表示去面試時前半段都挺順利，不過最後輪到一名講話幹練的主管面試時，對方要求「雖然是疫情期間，但我們還是看一下雙方長什麼樣子」，但就在原PO拉下口罩後，接著說「妳好像跟照片長得不太一樣，我們兩個禮拜內通知複試，沒有的話就不再另行通知」，這讓原PO無奈喊：「我是不是沒機會了QQ，而且照片是我上禮拜拍的…哪裡不一樣⋯」
貼文一出，網友紛紛留言替原PO打抱不平，「為什麼面試要看長相」、「我覺得這種話說在心裡就好，說出來很不禮貌欸」、「可能主管在找媳婦吧，或是當作交友軟體選妃」、「面試官講話真的有點白目」、「為什麼要看一下長什麼樣子，好奇怪⋯」、「傻眼我也遇過一樣的事，到底有沒有在尊重」、「聽起來有點沒禮貌，但是說不定是無心的，聽聽就好」。
也有人安慰原PO，「你不用太在意，我之前面試時對方也這樣說，後來還是有被錄用」、「我覺得不用想太多，他應該只是隨口說說，我們主管也是會這樣」、「通常一個禮拜沒通知就當作沒這回事了，我也有被說過跟照片長不一樣」、「我前陣子瘋狂面試的時候也有遇到同樣的問題，但是我還是面試上了」。（編輯：賴禹妡）