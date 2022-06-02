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歇腳亭每天買1送1都不同！50嵐「四季春珍波椰」也買1送1

▲熱到爆的天氣就想大口喝手搖飲，歇腳亭開跑端午優惠，一連六天狂喝「買一送一」。（圖／業者提供）
▲熱到爆的天氣就想大口喝手搖飲，歇腳亭開跑端午優惠，一連六天狂喝「買一送一」。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-02 12:58:222022-06-02 13:09:14

端午優惠喝不完！炎熱的連假原地過節，就是要在家大口喝手搖飲耍廢。餐飲業者爭相推出端午促銷，歇腳亭宣布全台門市一連六天指定飲品買一送一，且每天品項都不同，讓民眾喝好喝滿。Uber Eats也持續發動外送買一送一，10大人氣手搖飲通通喝起來。

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迎接端午節3天連續假期，歇腳亭全台門市一連六天推出指定飲品買一送一，且每天品項都不同，不怕胖的話天天喝很可以，像今（2）天是原價50元的蓋士紅茶買一送一，明日則是四季春買一送一。

🟡歇腳亭全台門市買一送一
📍6月3日（五）南投四季春，原價30元
📍6月4日（六）水水蜜桃青，原價40元
📍6月5日（日）荔枝椰果奶茶，原價50元
📍6月6日（一）手熬冬瓜茶＋珍珠／粉條，原價45元
📍6月7日（二）100分奶茶(珍珠＋粉條)-北部原價55元、南部原價50元

▲加了珍珠和粉條的「100分奶茶」，將在6月7日當天享買一送一。（圖／歇腳亭提供）
▲加了珍珠和粉條的「100分奶茶」，將在6月7日當天享買一送一。（圖／歇腳亭提供）
Uber Eats發動為期一個月的「來點好食在」優惠活動，繼首波11家外送買一送一後，緊接著再開跑10大手搖飲買一送一，其中不乏人氣品牌，包括50嵐最招牌的四季春珍波椰，以及可不可熟成紅茶、龜記、萬波都在列。

🟡Uber Eats外送優惠（以下為北部門市價）
📍50嵐：四季春珍波椰（40元）、珍珠奶茶（50元）皆買一送一
📍可不可熟成紅茶：冰鳳春芽（75元）、春芽綠茶（40元）皆買一送一
📍龜記：紅烏鮮乳（79元）買一送一
📍萬波：埔里甘蔗青（55元）買一送一
📍清心福全：優多綠茶（45元）買一送一
📍珍煮丹：黑糖珍珠鮮奶（70元）買一送一
📍清原：芋頭沙西米露（75元）買一送一
📍茶湯會：觀音拿鐵（70元）買一送一
📍大苑子：愛文翡翠（85元）買一送一
📍Mr.Wish鮮果茶：大荔貴妃紅茶（50元）買一送一

▲50嵐最經典的招牌「四季春珍波椰」，在Uber Eats限時推出外送買一送一。（圖／取自「NASH，神之領域」）
▲50嵐最經典的招牌「四季春珍波椰」，在Uber Eats限時推出外送買一送一。（圖／取自「NASH，神之領域」）

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