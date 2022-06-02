歇腳亭每天買1送1都不同！50嵐「四季春珍波椰」也買1送1

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🟡歇腳亭全台門市買一送一
📍6月3日（五）南投四季春，原價30元
📍6月4日（六）水水蜜桃青，原價40元
📍6月5日（日）荔枝椰果奶茶，原價50元
📍6月6日（一）手熬冬瓜茶＋珍珠／粉條，原價45元
📍6月7日（二）100分奶茶(珍珠＋粉條)-北部原價55元、南部原價50元
Uber Eats發動為期一個月的「來點好食在」優惠活動，繼首波11家外送買一送一後，緊接著再開跑10大手搖飲買一送一，其中不乏人氣品牌，包括50嵐最招牌的四季春珍波椰，以及可不可熟成紅茶、龜記、萬波都在列。
🟡Uber Eats外送優惠（以下為北部門市價）
📍50嵐：四季春珍波椰（40元）、珍珠奶茶（50元）皆買一送一
📍可不可熟成紅茶：冰鳳春芽（75元）、春芽綠茶（40元）皆買一送一
📍龜記：紅烏鮮乳（79元）買一送一
📍萬波：埔里甘蔗青（55元）買一送一
📍清心福全：優多綠茶（45元）買一送一
📍珍煮丹：黑糖珍珠鮮奶（70元）買一送一
📍清原：芋頭沙西米露（75元）買一送一
📍茶湯會：觀音拿鐵（70元）買一送一
📍大苑子：愛文翡翠（85元）買一送一
📍Mr.Wish鮮果茶：大荔貴妃紅茶（50元）買一送一