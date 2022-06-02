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新台灣之光！白俄正妹為學「它」來拜師：很多國家都沒有

▲Masha在影片中透露，自己是為了研究蜘蛛來台。（圖／截取自《＠sacrum60s》IG）
▲Masha在影片中透露，自己是為了研究蜘蛛來台。（圖／截取自《＠sacrum60s》IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-02 13:42:47

白俄羅斯正妹Masha，分享自己來台灣的主要原因，是因為經過查詢，她發現世界上沒有很多研究蜘蛛的實驗室，而東海大學教授卓逸民在蜘蛛科學界相當有名，是許多台人都不知道的「秘密台灣之光」，因此才會千里迢迢來拜師學習，研究相關的知識。

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▲Masha未了研究蜘蛛，特地來到台灣圓夢。（圖／截取自《Stopkiddinstudio》YT）
▲Masha為了研究蜘蛛，特地來到台灣圓夢。（圖／截取自《 Stopkiddinstudio 》YT）
根據Masha在Youtube頻道《不要鬧工作室》分享，自己在波蘭學了5年生物學，因為這是一個充滿無限機會的廣大領域，為了追求更高的教育知識，她查詢後發現世界上並沒有很多研究蜘蛛的研究所，而台灣東海大學的教授卓逸民，在蜘蛛科學界相當有名，「這就是為什麼我嘗試一切辦法都要來台研究蜘蛛，而且只有台灣可以讓我圓夢」。

▲Masha介紹台灣特有的大蜘蛛。
▲Masha介紹台灣特有的香蕉蜘蛛。（圖／截取自《Stopkiddinstudio》YT）
Masha進一步解釋，卓逸民教授知名的地方，在於他對金珠科的身體天然色和不同絲產生化學成分的研究，以及機械性質；而台灣本身有一隻有名的大蜘蛛，牠築的網可達一到兩公尺，稱之為「金絲球編織者」或「香蕉蜘蛛」，這種蜘蛛在許多台灣的登山步道中可見到，而牠們的體型可達到手掌般的大小，牠的絲相當強韌也常被拿來做為研究，可有助於醫學上的使用，例如皮膚再生、燙傷傷口再生。

Masha另一個來台灣的理由是已經養了15年的狗狗，特地把牠從波蘭帶來，就是希望能一起在台灣騎機車旅遊，創造屬於他們的永久回憶，「我們已經騎去南部好幾次，環著島，享受台灣的彎曲公路和美不勝收的美景」。（編輯：鍾怡婷）


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