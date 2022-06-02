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質疑兒童疫苗接種過慢　國民黨智庫痛批指揮中心沒準備好

▲國民黨智庫呼籲，兒童及青少年應儘速接種疫苗，有助降低腦炎發生。（圖／智庫提供）
▲國民黨智庫呼籲，兒童及青少年應儘速接種疫苗，有助降低腦炎發生。（圖／智庫提供）

記者余祥／台北報導

2022-06-02 13:51:512022-06-02 13:53:20

國民黨智庫今（2）日召開記者會，智庫永續發展組召集人陳宜民痛罵「我們的官員都不念書」，不知道借鏡國外他山之石，說要與病毒共存，卻沒有準備好，美國去年就已經幫700多萬名5至11歲兒童接種BNT兒童劑型疫苗，台灣現在才要施打，「不覺得丟臉嗎？」智庫更呼籲，兒童儘速施打疫苗，有助於預防兒童的多重器官發炎的發生，可以降低腦部細胞被病毒侵襲的可能性。

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陳宜民指出，在蔡英文政府4月決定放棄清零政策之前，世界各國年初早已針對Omicron發佈疫情分析報告，南非政府提出《特殊公衛監控報告》指0-4歲與 5-17歲兒童青少年族群因Omicron的住院率提高了48.9%及 25.4%， 且早在3月15日，美國 CDC《 發病率和死亡率週報MMWR》也指0-4歲的幼兒急診率與住院率再度升高，需特別注意，研究人員分析了來自14個州99個縣的幼兒數據後發現，在omicron期間，美國 0-4 歲的嬰兒和兒童的住院率約為 Delta 變異優勢期間先前峰值的五倍。但是，政府並未吸取國外經驗，提早部署，如提早施打兒童疫苗，醫療量能提早準備，就能降低此波疫情的傷亡！

陳宜民指出，依據丹麥研究顯示，未接種疫苗的 0-17 歲孩童及青少年族群其感染 COVID-19 後併發有兒童多重系統發炎症候群 (MIS-C) 的發生率為 1:3400。在接種過疫苗的孩童與青少年族群中，發生率則為 1:9900，約降低了三倍，因此呼籲民眾還是要讓孩童及青少年盡早施打疫苗，增加抵抗力。

中華民國防疫學會理事長王任賢認為，兒童疫苗台灣打的比較晚，主要原因是認為疫情沒有那麼嚴重，所以沒有先準備，但是出現腦炎的問題時，政府就該用最緊急的方式去做，而且兒童疫苗普打要從學校去打，而不是成立快打站，這是不對的，當各縣市都在學校施打的時候，突然中央來個命令要成立快打站，變成中央和地方在爭權的問題，配合現有的義務教務，所以從學校普打是最方便的，而且過去流感也是在學校施打，中央不該來和地方搶權。

王任賢強調，腦炎疫情是衝擊兒童死亡率的最大問題，目前兒童有12個死亡，其中7個有腦炎，這是其他國家沒有的，我們把這7個排除掉，兒童染疫死亡率就跟其他國家差不多。兒童腦炎也是迫使指揮中心加緊採購疫苗的最大誘因，現在只有疫苗才能有效防止Omicron感染，進而防止兒童腦炎的發生，所以打疫苗要快，這是我們唯一的辦法。

台灣大學公共衛生學院兼任教授金傳春指出，所有傳染病的重症都是出現在免疫脆弱的族群，對於這類族群的疫苗保護力一定要非常持久，但是指揮中心都沒有注意到，以目前小兒重症的狀況，在2009年腸病毒重症大流行的時候就已經得到很多經驗，當時就提醒醫界要特別注意對於中樞神經系統的偵測，用校園的症候群來偵測是非常重要的，輕症就可以做偵測，對於學齡前兒童的調查可能比整個健保系統都還準確，可是指揮中心太缺乏對流行病學的知識，這是防疫策略非常重要的一環。

金傳春認為，政府要觀察的應該是二十歲以下的「中樞神經系統症候群」有沒有比較嚴重，有沒有做出生物標記？這個資料甚至可以了解到三歲以下的症候群現況，疾管署能充分掌握這個資料，讓中央能緊急配發相關醫療物資給地方縣市，是觀察疫情的基準點。她痛批，政府講出存只是宣導，只是為了自己，根本沒有為了免疫脆弱的族群做足準備。她認為，不應該讓病毒留存在嬰幼兒的階段，太多家長抱怨電話打不進去，都是因為政府沒有真正了解地方公共衛生的現況。

金傳春說，蔡英文總統之前喊了「重症輕零」，但是在現實面來說不可能將重症清零，建議蔡總統想要喊出漂亮口號之前，要先諮詢專家學者才不會鬧笑話。

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