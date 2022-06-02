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不只王心凌！哪藝人會引爆回憶殺？全場點名「他」炸共鳴

▲王心凌近期在中國節目《乘風破浪的姐姐》第3季表演成名曲《愛你》，掀起網友們暴風式回憶殺。（圖／天晴娛樂提供）
▲王心凌近期在中國節目《乘風破浪的姐姐》第3季表演成名曲《愛你》，掀起網友們暴風式回憶殺。（圖／天晴娛樂提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-02 14:06:20

甜心教主王心凌近期在中國節目《乘風破浪的姐姐》第3季表演成名曲《愛你》，掀起網友們暴風式回憶殺，也因此再度翻紅，對此就有網友好奇問「下一個回憶殺藝人會是誰？」貼文曝光後，多數網友都秒點名近期剛復出演藝圈的Tank（呂建忠），並感動直呼：「提到Tank腦海旋律馬上出來！」 

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該名網友今（2）日在PTT貼文，他以「下一個回憶殺藝人會是誰？」為題，表示回憶殺構成的要素有3點「當年是偶像、中間名氣銳減、現在模樣不減當年或且更甚」，而他認為最具代表性的人物就是最近造成流量密碼的王心凌，還有當年因陶晶瑩而復出螢光幕前的費翔，這也讓他好奇問：「不知道下一個回憶殺的藝人有可能會是誰？」 

▲Tank（呂建忠）替微想劇《愛的奧特萊斯》獻唱主題曲 《電電的》、宣傳曲《寫給明天的情書》。（圖／華研國際提供）
▲有網友好奇問「下一個回憶殺藝人會是誰？」貼文曝光後，多數網友都秒點名近期剛復出演藝圈的Tank。（圖／華研國際提供）
貼文一出，網友紛紛留言點名，「當然是F4啊」、「好幾年沒有張學友的新聞了」、「古早一點的港星應該有機會」、「蕭亞軒或孫燕姿，曾經大紅但現在很少露臉」、「許慧欣很漂亮」、「徐懷鈺可能有搞頭」、「張棟樑」、「小虎隊合體」。 

不過，大多數網友都點名Tank，「認真回Tank」、「提到Tank腦海旋律馬上出來XD」、「Tank上週才有新歌喔好聽」、「Tank跟李聖傑吧」、「給我你的愛讓我陪著你去未來」、「Tank最近復出了，2岸3地都很紅」、「Tank啊」。（編輯：賴禹妡） 

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