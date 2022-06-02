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政院宣布台美21世紀貿易倡議　江啟臣：沒成果當重大成果

▲行政院昨晚宣布台美21世紀貿易倡議，國民黨立委江啟臣批評執政黨沒有成果當重大成果。（圖／翻攝自臉書）
▲行政院昨晚宣布台美21世紀貿易倡議，國民黨立委江啟臣批評執政黨沒有成果當重大成果。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／台北報導

2022-06-02 14:13:44

行政院政昨晚召開「深化台美經貿關係重大成果記者會」記者會，宣布「達成台美21世紀雙邊貿易『倡議』」。對此，立法院國防外交委員會召委、國民黨立委江啟臣今（2）日批評執政黨「以會養會」，不見積木只見大內宣，把倡議當協議、沒有成果當重大成果。

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行政院政昨晚召開記者會宣布「達成台美21世紀雙邊貿易『倡議』，未來將針對『不包括關稅』的11項貿易議題進行討論，只要台美雙方達成共識就可簽署協議」。江啟臣質疑，把倡議說成重大進展，說是重大成果，但事實是連談判都還沒啟動，內容為何也不知道，請問這是什麼重大進展？有什麼重大成果？有必要急著大內宣嗎？

江啟臣說，去年台美TIFA重啟談判，雙方討論議題就包括了農業、勞工、環境保護、智慧財產、新興科技金融服務、供應鏈、貿易便捷化等，我方更表達希望簽署BTA，還成立了工作小組；今年4月TIFA再次會談，我方再次表達希望簽訂BTA和加入印太經濟架構(IPEF)，外交部部長和經濟部次長還信心滿滿的說IPEF會有我們，結果BTA沒進展，IPEF也沒加入。

江啟臣表示，TIFA一談再談沒有進展，毫無具體成果，台美21世紀貿易倡議也沒有明確地將雙邊貿易協定等關鍵詞當成共推的終極目標，而且未能將降稅、市場准入等納入「倡議」的話，這樣的「倡議」充其量不過又是在給台灣一個希望。蔡政府與其大陣仗大內宣無具體內容、成果的經貿倡議，不如負責任的告訴國人，重啟TIFA的具體談判結果及台美BTA的具體進展在哪裡？

江接著指出，行政院昨晚大張旗鼓召開記者會告訴國人的是，台美達成21世紀貿易倡議，只要雙方達成共識就可以簽署協議，透過「堆積木」的方式達成「台美BTA」，談判都還沒開始，談判內容空白，積木都還沒看到就說有重大成果？更是自證過去TIFA會談毫無進展。

江啟臣批評，蔡政府一再告訴國人台美關係堅若磐石，說貿易倡議是台美貿易談判的重大進展和成果，如今看來只是不斷地「以會養會」，給蔡政府作為大內宣之用，說堅若磐石卻沒有扎實的積木做為基石；更像是給國人的安慰劑，用以消彌國人對美期待的一再落空，繼續只聞樓梯響、不見人下樓。

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