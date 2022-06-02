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強尼戴普「世紀官司MVP」不是律師！只靠她穩了：躺著贏

▲好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）和前妻安珀赫德（Amber Heard）的世紀官司判決終於出爐，經陪審團審議，裁定由強尼戴普取得勝訴，就網友好奇詢問「世紀官司的MVP是誰？」（圖／美聯社／達志影像）
▲好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）和前妻安珀赫德（Amber Heard）的世紀官司判決終於出爐，經陪審團審議，裁定由強尼戴普取得勝訴，就網友好奇詢問「世紀官司的MVP是誰？」（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-06-02 17:40:272022-06-02 17:55:00

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）和前妻安珀赫德（Amber Heard）的世紀官司判決終於出爐，陪審團經過13小時審議，裁定由強尼戴普贏得勝訴，洗刷了6年來「家暴男」臭名。對此，就有網友好奇「世紀官司的MVP是誰？」而答案並非超強女律師卡蜜兒瓦斯奎茲（Camille Vasquez），冠軍被眾人認可表示「沒有她贏不了！」

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原PO於PTT八卦板上發問，表示強尼戴普這場官司相當精彩，這讓他好奇「世紀官司的MVP是誰？」隨即列出選手名單，包括強尼戴普、強尼戴普律師卡蜜兒瓦斯奎茲、強尼戴普前女友凱特摩絲（Kate Moss）、前狗仔摩根特里梅因（Morgan Tremaine)）等人。

▲強尼戴普（右）與前妻安柏赫德打官司，至今仍不願正眼瞧她一眼。（圖／美聯社／達志影像）
▲強尼戴普（右）與前妻安柏赫德打官司。（圖／美聯社／達志影像）
問題一出，就引來鄉民們熱烈討論，「強尼戴普本人」、「安柏那邊的人都是mvp」、「凱特摩絲，出來後一整個高潮」、「那位Amber的律師XD」。

而留言中，最多人點名「安柏赫德」本人，直言「安柏本人才是MVP吧！靠她躺著贏」、「投amber heard一票，沒她就不會有這些人」、「安柏赫德本人才是MVP，自爆高手欸XDD」、「安柏吧，我覺得金酸莓可以直接頒獎了」、「amber阿，johnny能贏就是因為amber太離譜，不然誹謗很難贏」、「Amber，沒有她的精彩演出強尼贏不了」、「Amber本人啊！自己提了Kate Moss，讓告方可以傳來當證人」。

▲安柏赫德出動妹妹出庭助陣，臉上依舊難掩疲態。（圖／美聯社／達志影像）
▲安柏赫德在判決出爐後，也發表聲明表示遺憾。（圖／美聯社／達志影像）
據了解，判決出爐後，安珀赫德發表聲明表示「我感到心碎的是，堆積如山的證據仍然不足以抵擋我前夫不成比例的權力、影響和影響力，這是一個挫折，讓時間倒退回一個為自己發聲的女人可能會被公開羞辱的時代」；而強尼戴普則是強調真理永不消失，且感謝陪審團讓他重獲生命，並呼籲媒體不要未審先判。（編輯：陳雅雲）


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