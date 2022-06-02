擴大疫苗覆蓋率　陳時中：台灣兒童接種率一定超過5成

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桃園市政府從今起連續4天，分別在南、北各設置大型接種站，提供5至11歲BNT兒童疫苗，現場不僅布置可愛童趣的氣球，桃園市吉祥物「ㄚ桃、園哥」及樂樂（毒防中心吉祥物）、猿氣小子（樂天桃猿吉祥物）也在現場與親子同樂；為了舒緩學童的緊張心情，已滿5歲的ㄚ桃園哥在現場為小朋友示範疫苗接種，同時龍潭愛樂管弦樂團也演奏動畫和童謠曲目，為學童提供舒適的接種服務。
陳時中表示，今日跟鄭市長一起視察小孩子的施打站，印象非常深刻，看得出桃園市政府營造好的氣氛，讓孩子們快樂施打，相信如果大家都這樣做，施打率一定超高。
陳時中指出，國外5歲到11歲施打率基本上都不高，歐盟大概只有20%，美國約40%，有一些東南亞國家有打到50%，台灣一定是超過5成，之所以台灣能夠打得這麼高，因為這2年來我們防疫的概念是正確的；其次是因為無論中央或地方政府，透過多元管道，想辦法讓民眾能夠方便打、安心打、安全打，疫苗覆蓋率才會高，覆蓋率愈高對我們的防疫愈成功。
鄭文燦說明，桃園市約有100所學校合併附近的幼兒園，安排在端午3天連假期間進行入校接種工作，6月5日會打完；大型接種站會連打4天，今日南北2站各有2500個名額預約額滿，明日起，北區一樣是在巨蛋體育館，南區則改為為「平鎮婦幼館」（平鎮區廣成街10號4樓），上午8時至下午4時（中午休息1小時）提供接種服務，並分為預約優先與現場報名雙軌制，歡迎家長踴躍陪同小朋友一起來施打。
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