獨／阿滴為台灣發聲陷憂鬱症！新書首次公開「女友身分」

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為台灣發聲登《紐約時報》全版廣告！阿滴一腳踏入憂鬱症無底洞
2020年疫情爆發之時，世界衛生組織（WHO）秘書長在某次記者會上，花了將近3分鐘時間抨擊台灣，控訴台灣對他人身攻擊和種族歧視，對於這些不實的指控引起各界討論，當時知名YouTuber阿滴也與設計師聶永真等人，在募資平台發起募款，希望透過募得400萬元，買下紐約時報全版廣告來反擊譚德塞。
而沒想到，從這次事件之後，阿滴經常出現一些詭異的情況，例如經常「覺得自己很糟糕」、「對工作表現非常焦慮」、「出現嚴重的睡眠障礙」甚至是「無故哭泣」，一開始阿滴並未察覺自己是罹患憂鬱症，直到2020年9月的一場演講，阿滴發現自己提不起精神、無法把準備好的內容說出來，就醫後才知道原來自己已經罹患憂鬱症，狀況一路持續惡化，在2020年底可以說是他人生相當灰暗的時刻。
罹患憂鬱症「最佳三種心態」！未來的你將致謝現在的你
「自己在生病的時候，一直深深的相信，無論如何，我都不會好起來」阿滴透露，憂鬱症的治療除了積極就醫之外，覺得保持三種心態，對於在康復之路上絕對會給予很大的助力，包括「找到適合自己的行為」、「找到自我價值感」以及「找到正面的觀點」。
阿滴表示，憂鬱症的當下，一切都會變得非常困難和辛苦，但因為這樣什麼都不做，只是將時間留白，也並不會促成病情改善，每一天的生活還是要持續下去，也要找到「適合自己做的事」，尤以嘗試自己從沒做的事物最佳，行為完成之後，會有一種「到達了某處」的小成就感，也可以在這個完成之下「稍微休息、喘口氣」。
「發病時會嚴重貶低自我價值，我了解你感受」阿滴提到，養成健康的心態是困難的，但試著找到「自我價值感」，那無關別人是否覺得你很棒，而是你自己也相信、無需他人評價；最後則是「找到正面的觀點」，罹患憂鬱症期間我們總是無法控制負面、悲傷，但我們能學著看待一件事情的有不同的轉變以及給自己生活方式有其他選擇，如此未來就有更多的可能性。治癒的過程必然是痛苦的經歷，但唯獨倚靠自己的力量才能走過，阿滴分享經驗表示「會慢慢好的，你一定要相信這件事」，以後康復的你，會感謝現在的你，原來可以有不用死就能結束痛苦的路，只是需要走得久一點，儘管比別人緩慢，也是沒關係的。
阿滴抗鬱之路「神秘嘉賓」一路相伴！粉絲抓到重量級官宣彩蛋
阿滴將其抗鬱的過程寫成《按下暫停鍵也沒關係：在憂鬱症中掙扎了一年，我學到的事》一書之後，終於在日前推出，即便觀看過阿滴影片2020年抗鬱一年的影片，忠實觀眾仍舊認為書中肯定記載了許多完整內容，在一推出拿到書之後就認真狂看，不料卻有讀者發現「阿滴在書中偷偷官宣了自己有女友的事實！」
讀者向記者表示，雖然是忠實觀眾，對於網路上「阿滴的感情狀態」也時有所聞，但阿滴都沒有完整的對外說明過.....但看到書中某一篇章時「簡直不敢相信自己的眼睛」，阿滴表示自己的女友陪伴她度過了人生最低潮的時期，也在書中內頁放了女友的插圖畫作，讀者興奮表示「這就是隱藏版的官宣啊！」最後，該名粉絲也祝福阿滴「希望阿滴人生新篇章能繼續精彩！帶給我們更多的知識及力量！」（編輯：張嘉哲）
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