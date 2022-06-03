今起「4星座」一路旺到年尾！這位獲意外之財　桃花也旺

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吉星木星在你的田宅宮位，從現在到年底，你會處理很多與「家」有關的事務！像是買房子、裝潢房子、搬更大的房子、添購居家的用品。另外，木星與出國旅行也有關，近期你會很想出國長住一段時間，在這個能量、機運俱佳的時間，你很有機會出國工作。你會很想大膽放手的去做些冒險的事，比如放下工作去遊學，來一趟長期的旅行、買間目前可能買不起的房子，但事實上，對家庭的責任，比如父母、伴侶卻帶來牽絆，會讓你對於追求自己的夢想有所猶豫，讓你內心天人交戰，無法放膽去追。
第三名、雙魚座
目前木星在你的財帛宮幫你照亮，如果過去半年內，你基礎打的好，就會感覺到金錢的收入變多了，或者說也有些好機會浮現，無論是投資偏財，或是正財收入，都是荷包賺飽的好時機。但當你要去掌握這個機會時，會考量到自身能力的不足之處，而有所猶豫。所以接下來，是用力的強化自己實力的時刻。實力愈強，創造的財富、薪水愈高，你的自我價值感就會愈強！下半年的重點需要放在，累積多元化的專業能力、多學幾項才藝，多拿幾張證書，才能促進你的財富收入，讓你滿手鈔票。
第二名、巨蟹座
吉星木星在你的事業宮助力，對你的事業產生很大的影響，在工作職場上可說是吉星高照、順風順水了！事業上你更懂得多做事、少說話的硬道理，穩紮穩打的賺錢模式讓你順利趨吉避凶，也為你招來許多貴人，讓你做事更加事半功倍。事業上有木星護體，讓你正財連翻漲；人際宮位更有金星鎮守，讓你在做任何事時都有貴人幫助而順利進行，就算遇到眼紅的小人搗亂，你也能靠你優秀的工作能力、還有左右逢源的貴人好運，成功做出好成績，不只打臉小人，還更顯得你表現亮眼突出。
第一名、天蠍座
木星在你的工作宮位，從現在到年尾，你容易因為別人的資源，順帶得到一些好處！比如另一半股票賺錢，你連帶得到意外之財；有個升遷的好機會，別人不想要，機會就降臨到你頭上了；甚至是走在路上，別人掉的錢或彩票，都會給你帶來一筆不小的財富。而接下來學習理財是一個好方向，有機會因為介紹朋友不錯的投資標的，讓你也意外獲利。另外，你會有很多桃花出現哦，會因為自身的魅力，收到許多仰慕者的花或是小禮物。
12星座下半年「好運指南」關鍵詞
白羊「平安順遂」、金牛「淨化心靈」
雙子「朋友多多」、巨蟹「事業起飛」
獅子「心靈安定」、處女「意外之財」
天秤「簽訂婚約」、天蠍「工作順利」
射手「戀愛桃花」、摩羯「買房買車」
水瓶「手足相扶」、雙魚「口袋滿滿」。（編輯：郭佩蓉）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。