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女兒練機車撞柱子受傷！父找政府「要國賠」：場地有問題

▲女子於機車練習場不慎撞柱子受傷。（圖／黃肇輝FB）
▲女子於機車練習場不慎撞柱子受傷。（圖／黃肇輝FB）

編輯中心/綜合報導

2022-06-03 11:00:56

台南市議員參選人黃肇輝，近日在臉書表示自己收到一名父親的陳情案，原因是女兒為了考駕照到機車練習場練習時，一時緊張導致車輛失控，撞到練習場旁的柱子而受傷，因此父親希望黃肇輝協助申請國賠，貼文一出引發熱議。

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▲機車練習場的四角有太陽能燈柱。（圖／取自黃肇輝FB）
▲機車練習場的四角有太陽能燈柱。（圖／取自黃肇輝FB）
根據黃肇輝於臉書分享，自己在5月31日接獲一件陳情案，有位爸爸表示自己的女兒為了考駕照，到文化路機車練習場練習，但是因為還是新手，一時緊張導致失控，就不小心撞到了旁邊的柱子，因而受傷，讓父親相當心疼，向黃肇輝尋求幫助，想要申請國家賠償，也希望這個場地能做好管理。

黃肇輝協助詢問過後，目前由公所受理國賠。也通報了相關機關，盼能增加防護設施，黃肇輝表示在練習場的四角，確實都有一根太陽能燈柱，「若一不慎，尤其練習者都是還未考上駕照的新手，一時緊張爆衝，發生意外的情況還是可能會發生」。

▲機車練習場的四角，皆設置太陽能燈柱。（圖／取自黃肇輝FB）
▲機車練習場的四角，皆設置太陽能燈柱。（圖／取自黃肇輝FB）
而這位護女心切的爸爸也指出，「機車練習動線出來之後，若要再重新進場，勢必要出來到道路邊，逆向回到入口。這也是相當危險」，通報相關單位後，盼能儘快改善。

不料貼文引發網友怒火，狠酸「原來是設置嬰兒學步圍欄，還以為是機車駕照練習場」、「這樣都可以撞，真的可以不用考了」、「撞了國家柱子沒要你賠就已經佛光普照了，還敢討國賠？」、「增加防護措施和修改動線沒問題，但還想申請國賠就扯了點」。

黃肇輝事後則回應，感謝對於該事件的關注「我想是敘述的方式讓大家誤會了，真是抱歉」，並表示對於民眾的陳情，除了理解就是要耐心回覆及協助解決，這其中有民眾的情緒、有民眾對法令的不瞭解及對政府的期待。

他提到「此位民眾因為女兒在認知是政府提供練車的場地受傷了，陳述場地上危險及需要改善避免再有人受傷的建議。受傷是事實場地有危險也是事實，向相關單位反應監督是我們的責任」。

而關於爭議性的申請國賠，黃肇輝也解釋，「至於國賠，是人民的權利，我們能做的是說明申請方式。目前，最重要的是要求相關單位盡快改善，避免再造成更大的傷害」。（編輯：鍾怡婷）

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