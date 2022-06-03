全喝錯？他曝冰淇淋紅茶「1喝法」才正統 網秒懂：內行
炎炎夏日來襲，許多人都喜歡點一杯冰淇淋紅茶，既解渴又消暑，不過冰淇淋紅茶也有分不同種品味方式，就有網友好奇問，到底冰淇淋是呈現半融化狀態，還是全融狀態，才是正統喝法呢？貼文曝光立即引起派系大戰，最終還是「全融派」獲得壓倒性勝利。
該名網友昨（2）日在PTT貼文，他以「冰淇淋紅茶系請進」為題，表示冰淇淋紅茶的喝法分為兩派，第一種是冰淇淋呈現半融化狀態，喝的時候能吃到冰淇淋的口感，另一種則是冰淇淋和紅茶巧妙融合，變成如同奶昔一般，也好奇問大家：「到底哪一杯才是正統的冰淇淋紅茶喝法，有解嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言最愛的喝法，「吸管戳戳戳半融派的」、「我都行，有不同的風味但一樣好喝」、「喝到冰淇淋派」、「有吃到冰淇淋才爽」、「立志在冰淇淋還沒融化前喝到它」、「半融才是正解，有點奶味的茶，不時吸到一口冰淇淋才是這飲料精髓」、「我都把冰淇淋整顆挖起來吃再喝紅茶」。
不過，大多數網友都秒喊，「當然是完美融合」、「融化的比較好喝，比奶茶讚」、「50嵐的冰淇淋紅茶融化後喝起來有淡淡的奶香，超喜歡」、「我最喜歡在冰淇淋完全融化了再喝」、「超愛融化的，店家都不給做常溫」、「我最喜歡在冰淇淋完全融化了再喝」、「我覺得融化後奶香濃，比純奶茶有更多不同的層次」。（編輯：賴禹妡）