韓流為何能「超車日本」稱霸亞洲？3致勝關鍵曝：很簡單

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貼文一出，掀起熱議，「論市場性K-pop當然強，但是強的是音樂和表演的結合。音樂本質就是聲音刺激，K-pop沒有表演就少了一味，單純以音樂來說K-pop不認為比較突出」、「日本最有魅力的時代在90年代」、「KPOP有電音、嘻哈、舞蹈，還有偶像的臉」、「日本妹都要到韓國追夢了，lesserafim、IVE、aespa都有日本人」、「韓國把文化輸出當成國家戰略，日本沒有，就這麼簡單」、「一個的目標放在世界，一個就只想國內自己玩，當然這樣」。
其中，也有內行網友揭3關鍵，分別是「韓國練習生制度」、「積極開拓海外市場」和「行銷能力、迎合大眾口味」，「你看韓國有多少經紀公司培養要進演藝圈的，有多少練習生在練習室至少蹲了4~5年才能出道，能出來的有一定水準，加上集團化」、「版權、行銷、曝光率、偶像培養跟競爭」、「kpop聰明的地方是利用網路的優勢為自己打開市場，但日本還在搞20年前那套」、「韓國願意培養各國藝人」、「韓國行銷能力比較強」、「韓國會把音樂節目放水管，每年搞KCon送偶像出國表演，每個偶像都弄得像直播主，歌名一定有英文版，擴散力非常強」、「 韓國懂如何迎合大眾口味」、「大眾市場啊」、「很簡單，韓國目標是全世界，日本以本地為主。世界vs日本，誰比較大不用說了吧」。
不過，也有網友認為，「誰跟你Jpop被屌打，kpop那種只重視舞蹈和視覺的風格是能維持多久，個人覺得音樂素養差日本差多了！」、「玩樂器這一塊還是日本比較強，就看你要聽音樂還是看音樂了⋯」、「Jpop可以一直聽甚至跟著唱，K-pop抱歉我真的聽不下去，我是來聽音樂不是看音樂的」。（編輯：郭佩蓉）