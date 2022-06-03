家中挖出陳年配飯神品！她開罐「嚐一口」嗨喊：更回甘
醃漬小菜適合配飯又可長久保存，是不少主婦的家中常備糧，不過近日有網友分享，自己在家中發現一罐陳年豆腐乳，打開已經全成黑色，不過味道聞起來一樣香，因此便試著嚐了一口，沒想到更加回甘美味，內行網友也解答此為醃漬物的褐變，是正常現象還可食用。
這名網友於《廚藝公社》分享，自己拿到一罐朋友姑婆做的豆腐乳，但因放在桌子底下，不小心遺忘了它的存在，今天翻出來一看，整罐變成黑色的，但聞起來味道仍然很香，因此試著嚐了一小口，沒想到更加回甘，但她也有些疑惑「可是它還可以吃嗎？」
沒想到不少內行老饕解答，本來就是黑色豆腐乳會更加香醇美味，「就是這種黑的，才好吃」、「我前年也收到一罐陳年的，超好吃」、「陳年豆腐乳才是寶」、「我阿嬤他們做的都是這種」。網友也分享自己的料理搭配，「煮魚的時候可加一些，風味不錯」、「豆腐乳吃完剩下的汁千萬別丟，留著可以做很多料理喔！醃肉或是醬燒苦瓜都很讚」。
實際上根據江記豆腐解答，豆腐乳會變黑是因為罐內有糖及蛋白質發酵的自然現象，若是溫度越高變色速度會越快，屬於「褐變」現象，是發酵的正常變化，顏色越深會越甘甜純香，等到豆腐乳變成黑色後，湯汁還可以做為天然釀漬的醬油使用，但仍是要注意在食用保存期限內食用完畢，並且若不慎進入水氣發霉請勿食用。（編輯：鍾怡婷）