99元便當附飲料！老闆下秒端「超狂水果」 網嚇傻：佛爆
在這個萬物皆漲的時代，CP值變成許多人追求的重點，近日就有一名網友分享，他吃到一間餐廳，裡頭賣的99元套餐，竟包含一份便當、一杯手沖茶及一份新鮮高級水果，超佛心的內容物讓網友們全忍不住驚呼：「佛到不行欸，這樣要賺什麼！」
該名網友昨（2）日在臉書「爆怨公社」中貼文，他表示去一間餐廳，發現一份便當＋一杯手沖茶＋一份新鮮高級水果只要99元，且水果還是半顆哈密瓜，讓他爽喊：「這樣怎麼減肥呢？」
貼文曝光後，網友看了紛紛驚呼，「怎麼可能？那個老闆該不會是你媽吧」、「在哪？還不去吃爆他」、「快點公布店名，讓我來好好用新台幣制裁他」、「我不信～除非公布店名XD」、「看到這種佛心老闆，都想去朝聖一下了」、「佛到不行欸，這樣要賺什麼」、「這個光是那半顆哈密瓜就不便宜了欸」、「這是做生意交朋友的概念」。
也有眼尖的網友發現，這間店就是位在台中的「水母手沖茶飲」，而店家也在臉書粉專上透露，不接受現場點餐也不接受電話訂餐，一律採取「線上系統預定制」，一週更新一次菜單，也可以依照條件開放外送，並且只限量供應每週二至週五的午餐，另外，店家也強調，附贈的水果品項皆以當天為主 ，份量不一定會是一整顆，依產地拿到的新鮮水果價格為主，如果價格上漲會改變成半顆或者是高級切盤。超佛餐點內容及價格，讓網友全暴動，預約也瞬間爆滿，掀起一波討論潮。（編輯：賴禹妡）