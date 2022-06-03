波特王臉書「權限被踢」！公司發聲明反駁：他自己要求的

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今（3）日下午時，經紀公司於臉書專業「波特王 Potter King」發布十點聲明，表示目前波特王仍在合約期間，因未能安撫他而造成外界關注，並於第四點強調是波特王主動提出移除臉書權限，提到「過往敝司提供該員多項優厚待遇與特殊權利、以致養成英雄主義與大哥心態，此為借鑒」，並溫情喊話「全體成員長期艱辛、耗資甚鉅成就此 IP、數度好言相勸，盼該員多以團隊全體成員為重」。
不過網友似乎不買帳，於貼文下留言「看完都不知在說什麼，只見不停說波特王不是」、「公司聲明完全看不出波特王做了什麼對不起公司的事，我還是先退追好了」、「這文章...寫的很不留情面呢」、「這就像房東看生意好，決定要把房子收回來自己做」。 （編輯：李惠婷）
【6/3聚暘新媒體官方聲明稿全文】
有關聚暘新媒體旗下簽約藝人波特王一事，感謝各界朋友關心，
為正視聽，茲摘要聲明如下：
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一、端午佳節期間、敝司未能安撫所屬藝人「波特王」自行發文致各界困擾，首先深感歉意。
二、波特王自始至今、與全體同仁同為團隊成員，傳聞波特王為公司負責人之說，實非實情。
三、現階段仍於合約期間且尚有寬裕期限、所屬藝人先聲主張已無關係一事，僅能無奈尊重。
四、承三、日前係該員「自行提出」要求須移除該員臉書權限；坊間「被經紀公司踢掉」為未求證之報導。
五、礙於該員日前數度訴諸法律，團隊成員實屬無奈、僅能配合該員以致報導有誤，特此澄清。
六、過往敝司提供該員多項優厚待遇與特殊權利、以致養成英雄主義與大哥心態，此為借鑒。
七、承五、培養並冠以波特王藝名人設、一度以撩妹為題有幸獲各界好評，再回顧甚為唏噓。
八、全體成員長期艱辛、耗資甚鉅成就此 IP、數度好言相勸，盼該員多以團隊全體成員為重。
九、該員個人此舉，已對敝司全體成員造成影響，現將依現有合約精神，保留相關權利義務責任。
十、於昨(6/2)日傍晚時值返鄉車潮、家人團聚之際，因敝司該員自我行徑造成媒體朋友與各界困擾，在此再度表達歉意。
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聚暘新媒體
中華民國111年6月3日