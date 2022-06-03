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波特王臉書「權限被踢」！公司發聲明反駁：他自己要求的

▲波特王臉書權限被踢，經紀公司發布十點聲明反駁：「他自己要求的」。（示意圖／波特王臉書）
▲波特王臉書權限被踢，經紀公司發布十點聲明反駁：「他自己要求的」。（示意圖／波特王臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-03 16:37:542022-06-03 17:28:55

網紅「波特王（Potter King）」早期以撩妹話術影片爆紅，後續則多以評論時事為主題。波特王昨（2）日突然在Youtube頻道上發布重磅消息，表示已離開原經紀公司「聚暘新媒體國際股份有限公司」，且自己已從133萬的粉絲專頁中被剔除管理權限，網上一片譁然，猜測聲音四起，今（3）日下午經紀公司則發布十點聲明，並反駁：「日前係該員『自行提出』要求須移除該員臉書權限」。

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波特王昨日於Youtube頻道發布聲明，表示自己「已經離開了原經紀公司，聚暘新媒體國際股份有限公司」，且「聚暘以及橙姑娘等相關企業」都與他無關，「 “波特王Potter King臉書粉絲團” 也已經不是我在使用。目前我本人使用的社群平台主要只剩下這個Youtube頻道」，並向粉絲交代，詳細情形將會在事情告一段落後完整說明。

▲（圖／翻攝波特王YT）
▲波特王表示自己已遭前經紀公司剔除臉書專業的管理權限。（圖／翻攝波特王YT）
今（3）日下午時，經紀公司於臉書專業「波特王 Potter King」發布十點聲明，表示目前波特王仍在合約期間，因未能安撫他而造成外界關注，並於第四點強調是波特王主動提出移除臉書權限，提到「過往敝司提供該員多項優厚待遇與特殊權利、以致養成英雄主義與大哥心態，此為借鑒」，並溫情喊話「全體成員長期艱辛、耗資甚鉅成就此 IP、數度好言相勸，盼該員多以團隊全體成員為重」。

不過網友似乎不買帳，於貼文下留言「看完都不知在說什麼，只見不停說波特王不是」、「公司聲明完全看不出波特王做了什麼對不起公司的事，我還是先退追好了」、「這文章...寫的很不留情面呢」、「這就像房東看生意好，決定要把房子收回來自己做」。 （編輯：李惠婷） 

【6/3聚暘新媒體官方聲明稿全文】

有關聚暘新媒體旗下簽約藝人波特王一事，感謝各界朋友關心，

為正視聽，茲摘要聲明如下：

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一、端午佳節期間、敝司未能安撫所屬藝人「波特王」自行發文致各界困擾，首先深感歉意。

二、波特王自始至今、與全體同仁同為團隊成員，傳聞波特王為公司負責人之說，實非實情。

三、現階段仍於合約期間且尚有寬裕期限、所屬藝人先聲主張已無關係一事，僅能無奈尊重。

四、承三、日前係該員「自行提出」要求須移除該員臉書權限；坊間「被經紀公司踢掉」為未求證之報導。

五、礙於該員日前數度訴諸法律，團隊成員實屬無奈、僅能配合該員以致報導有誤，特此澄清。

六、過往敝司提供該員多項優厚待遇與特殊權利、以致養成英雄主義與大哥心態，此為借鑒。

七、承五、培養並冠以波特王藝名人設、一度以撩妹為題有幸獲各界好評，再回顧甚為唏噓。

八、全體成員長期艱辛、耗資甚鉅成就此 IP、數度好言相勸，盼該員多以團隊全體成員為重。

九、該員個人此舉，已對敝司全體成員造成影響，現將依現有合約精神，保留相關權利義務責任。

十、於昨(6/2)日傍晚時值返鄉車潮、家人團聚之際，因敝司該員自我行徑造成媒體朋友與各界困擾，在此再度表達歉意。

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聚暘新媒體

中華民國111年6月3日

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