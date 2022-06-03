葛斯齊猛戰汪小菲！他爆「最強狗仔內幕」 加碼歌手黑料
擁有「最強狗仔」封號的葛斯齊近日爆料不斷，除了開戰汪小菲之外，還連帶扯出大S好友黑人陳建州、范瑋琪等多位大咖，話題不間斷，而目前因為憲哥出面調停後，汪小菲不僅撤告葛斯齊，葛斯齊也透露「憲哥一句話，絕對沒問題」暫時讓這場跨海提告案告一段落。不過對於葛斯齊近日爆料不斷，各界也有些聲音表示「何必這樣緊咬別人不放，爆人家私生活也沒比較高尚」。對此，AV導演圤智雨也出面揭開內幕，直言「葛斯齊比你想的還善良！」
圤智雨指出「葛斯齊我們都叫他小葛，之前在其他媒體時就認識了，看了他這幾天爆的料，坦白說，算少了」圤智雨強調「他ㄧ個人擁有的八卦新聞量，基本上可以做ㄧ整年的新聞龍捲風，真的，不誇張，光某知名歌手的新聞，就超爆了，所以說，汪小菲事件，他真的算善良的，大家只要記得ㄧ件事，演藝圈真的很黑就好了」。
圤智雨也加碼提到「某歌手玩女人玩到黑到爆，爲什麼都沒事，其實很簡單，台灣出事後，就改到大陸玩，而且還跟官二代ㄧ起玩，注意，是官二代喔，不是富二代，差別在於內地跟官二代ㄧ起玩，隱私性比較高，出事了，官的力量就可以讓新聞無法報導」所以說真的，台灣第ㄧ狗仔真的不是開玩笑的，他如果想，隨時可以搞ㄧ整年的節目量。
顯然葛斯齊近日的爆料，只不過是演藝圈中的冰山一角，雖然葛斯齊天不怕地不怕，但他日前也上節目透露「唯一到現在，入行到現在，能叫我不拿相機，我不敢拿相機的就只有『邱瓈寬』了！」透露先前因為要拍黑人以及范瑋琪，結果被寬姊下令不准拍，最後只好放棄歷史性畫面，不過最後也因此得到寬姊電話，但卻始終沒敢打給寬姊，逗樂在場來賓。（編輯：張嘉哲）