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好市多38K店員想離職！「原因」過來人真心苦勸：會後悔

▲一名好市多店員薪水領3萬8千多元，近日卻產生離職想法，原因則被過來人苦心勸退。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲一名好市多店員薪水領3萬8千多元，近日卻產生離職想法，原因則被過來人苦心勸退。（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-03 21:55:05

擁有一份高薪的工作，相信是不少人夢寐以的事。對此，就有一名網友在好市多工作，一個月可領到約38880元的薪水，但他最近內心產生離職念頭，原因揭曉後，卻引來過來人真心勸退，表示「你會後悔！」。

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原PO於Dcard上指出，自己目前正在好市多上班，薪資部分以1小時243元計算，工作160小時收入約有38880元。但他坦言「最近正在思考著，要不要換去工廠上班做四休二12小時制，一個月也有48上或下（工時長對本人沒有太大影響）也可以接受，甚至也喜歡加班」。

他對比兩者工作性質，認為兩邊皆是長時間做重複性事情，自身雖然對於這種工作不排斥，但他認為「會想著工廠工作也是因為自己家裡有寵物，前陣子花了手術費，算下來30-33萬還在累計中，有些家人也有幫忙但不想給家人造成麻煩，加上自己人生也有些規劃夢想，所以自己也已經動了換工作的想法想趕快賺錢，畢竟無債一身輕」，讓他猶豫是否該換份工作。

▲原PO最近到好市多採買時，意外發現當年紅翻天的神級美食「瑪德蓮」竟然回歸了，讓她超感動。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲網友表示想辭掉好市多的工作，改至工廠當員工。（示意圖／記者陳雅雲攝）
貼文一出，馬上引來過來人苦心勸退，「個人輪班十年經驗，最好不要跳脫舒適圈，好市多也是能慢慢做上去的，外面的高工時真的不是你老了還能負擔的」、「我覺得不要，你會後悔，兩個工作性質差很多，你會做的很痛苦，真的缺錢下班去跑外送」、「別換工廠真心建議，輪班不是個長久之計」、「過來人經驗，真心建議不要，工廠單純就是拿你當機器來操，你有年紀後不能操了，直接汰換掉叫新人接手而已。」

甚至還有人分享好市多福利，「好市多比較自由吧，工廠很單調欸你確定要換嗎？」、「好市多別人很難進去，我覺得不要換，有升職的機會，蠻穩定的。你可以跑外送」、「真的別鬧了，好市多這麼鐵的工作你不做？還自動調薪的公司台灣哪裡找」、「大家都想進好市多但沒門路，好市多很不錯，疫情當下需考慮清楚，有些公司說裁員就裁員，好市多相對穩定」。（編輯：陳雅雲）

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