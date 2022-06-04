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鄰居姨狂勸租屋就好！下秒爆「1句」打臉　他曝結局懵了

▲有網友透露，她日前去預售屋現場和一位鄰居阿姨聊天時，對方狂勸租屋就好，最後卻又自爆女兒買了一間2000多萬的房，讓原PO相當傻眼。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲有網友透露，她日前去預售屋現場和一位鄰居阿姨聊天時，對方狂勸租屋就好，最後卻又自爆女兒買了一間2000多萬的房，讓原PO相當傻眼。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-04 11:30:00

房價越來越高，對現代人而言，買房已成為遙不可及的目標，對此就有網友透露，她日前去預售屋現場和一位鄰居阿姨聊天時，對方狂勸租屋就好，最後卻又自爆女兒買了一間2000多萬的房，讓原PO相當傻眼，貼文曝光後立即引起熱議。 

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該名網友在Dcard中貼文，他以「去預售屋現場遇到⋯」為題，表示買了預售屋之後，去看了現場狀況，剛好在那裡遇到一位阿姨，對方一聽原PO的來意，便開始停不下來地介紹，「當初這棟賣多少啊、土地收購多少啊、建商要跟阿姨買但是太便宜所以拒絕⋯哇講一大堆」。 

▲為何「台灣新房」很搶手？過來人點出背後關鍵。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有網友透露，她日前去預售屋現場和一位鄰居阿姨聊天時，對方狂勸租屋就好，最後卻又自爆女兒買了一間2000多萬的房，讓原PO相當傻眼。（示意圖／翻攝pixabay）
等到到阿姨介紹完後，就說「現在台灣年輕人都有個觀念，要有房這樣～租屋就好啦，我有個朋友很有錢每個月租不同縣市的地方，邊玩邊養老多棒」，還說現在房子又貴、利率要升高，年輕錢給銀行，老了錢就給保險及醫院。 

正當原PO試圖理解時，阿姨卻又說「我女兒要搬出去，最近在美術院附近買房，不到20坪就要2000多萬欸！有夠夭壽貴」，讓她當場傻眼直呼：「叫年輕人不要買房自己女兒買了一間，而且還很貴！傻眼。」 

貼文一出，網友紛紛留言，「阿姨是在炫耀啦」、「這個阿姨在瞎掰吧」，也有人遇過類似經驗，「之前結婚請了一個新秘，我們請她來我們自己買的房子化妝，然後她一直說租房比較好，不然買房的話房貸壓力很大blablabla，聊到最後我問她新秘是不是她的主業，她說不是，除了平日有一份正職外，還有房子在收租，心裡想說那妳前面倡導的租房子是在⋯」。（編輯：賴禹妡） 

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