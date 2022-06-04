黃曉明曾嘆「感情都會變」　洩與Angelababy婚變真實原因

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訪談中，黃曉明直言：「這世界上很多的東西，都是會變的，其實我覺得人活到最後就會發現，那些都是親情了。」一席話雖然隻字未提Angelababy，但似乎也是在暗示：無論當時再怎麼深愛對方，那份「愛情」終將隨著時間流逝，昇華成其他形式。
黃曉明2015年風光迎娶Angelababy，在婚禮上宣言「要把妳寵成公主」，婚後他們曬盡恩愛，黃曉明受訪時還透露，他在家裡都是執行命令的那位，至於Angelababy則是負責發號施令，但對老婆的指令，他都是心甘情願跟隨。
他們還合體上各大節目如《快樂大本營》、《奔跑吧！兄弟》等狂灑狗糧，讓鄧超、何炅等主持人都忍不住表示：「會不會太幸福啦！」。
但從2018年起，夫妻倆開始零同台，參加央視秋晚都是分開表演、受訪，當時就外傳已離婚。不僅如此，Angelababy經常被陸媒拍到獨自帶著兒子「小海綿」出國、逛街等等，連之前她上《奇遇人生》節目時都透露「不想再被稱為黃曉明的妻子」，雖然她的本意是想要擁有自己的代表作，仍使得外界免不了臆測他們感情是否出狀況。
如今兩人已離婚，黃曉明還和長相神似Angelababy的網紅企業家葉珂爆出新戀情，與前妻的關係顯然「回不去了」，果然印證他所說的「任何感情都會變」。