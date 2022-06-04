30歲工程師擁千萬房！「1原因」突衝打工 網全喊Respect
工程師在許多人心目中是相當高薪的職業，不過就有一名女工程師透露，自己在同一份工作待了10年，有嚴重的職業倦怠，雖然賺的錢足以讓她買8位數的房子，且幾乎繳清貸款，不過卻還是想跳脫舒適圈，因此到燒烤店的打烊班兼差，才發現了餐飲業的辛苦及自己的不足，貼文一出立即引起熱議，原PO的勇敢讓不少人佩服直呼：「非常respect妳這樣的心態！」
該名網友在Dcard中貼文，她以「30歲去體驗了打工的感受，脫離舒適圈的話會怎樣？」為題，表示本業是一名業務工程師，近10年沒有換過工作，在職場上有嚴重職業倦怠，也對客戶越來越沒耐心，買了一間8位數的房子，目前房貸快繳完了，「會想著，如果我換工作還能有這成果嗎？但也不可能把本業高薪工作換掉」。
因此原PO決定到一間餐廳的打烊班兼職，想體驗看看外面辛苦的工作，做了兩個禮拜後，發現自己的學習速度慢又會忘東忘西，聽同事的評價讓她感到有些挫折，洗碗還洗到手脫皮，不過卻也因此知道了餐飲業賺錢的辛苦，「去過燒烤店之後我更努力更用心服務每位客戶，還改掉了買奢侈品的習慣，我想我還是會繼續留在那邊打工」。
貼文一出，網友紛紛留言表示佩服，「給妳大大的respect」、「欸說真的，妳這種想法超酷的，推一個，有機會我也要來玩玩」、「好佩服…」、「非常respect妳這樣的心態」、「我覺得很棒啊，體驗其他種工作環境，也了解到自已的其他能力，然而順便開發新技能新東西」、「我覺得很好欸，希望妳能堅持下去」、「從工程師跳脫到餐飲真的很不容易！很佩服妳跳脫舒適圈的心態」、「台灣版高年級實習生，respect」。（編輯：賴禹妡）