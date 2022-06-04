清潔工嘆找嘸另一半！自曝「優渥薪資」 虐爆一票上班族
工作中行行都能出狀元！近日有一名女網友抱怨，自己因為從事清潔工的工作，經常被周圍的人鄙視，更別說要交到另一半，但當她自曝優渥的薪水時，卻虐爆一堆上班族，引起網友熱烈討論。
根據女網友於《爆怨公社》提到，自己的職業是清潔工，薪水是浮動薪資，正常情況下平均有到六萬，若是工作滿班的話至少可領到七萬，但是在外交朋友時，經常有人聽到是清潔工就投以鄙視的眼神，更別說是要找到另一半了，讓她無奈喊話「為什麼當清潔的就被看不起？用自己雙手賺錢卻被瞧不起？就因為在當清潔的嗎」。
除了不少網友為她加油打氣外，高額薪水也引發關注，「我在公司上班薪水都沒妳高」、「月薪6萬比一堆光鮮亮麗的女上班族高多了」、「我想離職去您那工作」、「60k打趴很多人了啦」、「職場上每一個人都有各自的責任和工作內容，沒有誰比較高尚」。
雖有人質疑薪水的真實性，不過也有許多同行出面證實，「我最近也去兼職清潔工，時薪很高耶，我一天只做2小時有800」、「我也是同行的，清潔範圍太廣了，樓主應該算裝潢清潔、交屋清潔等等，自己接工作又飽和的話都有可能10萬以上」、「我做防水油漆，一個月13萬弄到全身上下髒兮兮」。（編輯：鍾怡婷）