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日本公務員很威風？網抖台灣「這公職」：真正人生勝利組

▲公務員穩定的薪資福利以及固定的工時，是不少人夢寐以求的職業之一。（示意圖／取自unsplash）
▲公務員穩定的薪資福利以及固定的工時，是不少人夢寐以求的職業之一。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-04 18:16:30

公務員穩定的薪資福利以及固定的工時，是不少人夢寐以求的職業之一，對此有網友就好奇，像是在日本這種社會高壓且競爭激烈的環境，若能考上公務員是否就是「人生勝利組」，貼文引發熱議，也有網友指出，其實台灣「某類」的公務員才是真正的人生勝利組。

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一名網友昨（3日）在論壇PTT以「在日本當公務員算是人生勝利組了吧?」為題發文，表示「在兢爭激烈的日本能考上公務員，應該學歷都是頂尖了吧?」，原PO更加碼說道「尤其又是國稅局，女生應該會主動想交往吧? 算不算是人生勝利組? 」。

▲有網友抱怨，自己陪女友準備公務員考試，沒想到考上後卻被提分手，原因更讓他傻眼。（示意圖／翻攝 Pixabay ）
▲原PO認為日本的公務員都是學歷頂尖的精英，在入職後應是理所當然的「人生勝利組」。（示意圖／翻攝 Pixabay ）
貼文一出掀起熱議，網友紛紛留言「日本公務員收入跟社會地位都比台灣高」、「日本公務員是精英才能當的啊」、「要看是國家公務員還是地方公務員吧」、「韓國也是，公務員超難考」；不過也有人強調「我另一半是日本前公務員，完全跟精英扯不上關係，認識一堆也都短大或高中畢業而已，薪水就是餓不死你的地步而已，但壓力很大，跟人生勝利組實在劃不上邊」。

此外，也有人特地回文指出，「在台灣當個有靠山的約僱人員才是勝利組，不用考試就可以在公部們佔缺，做的事情也不難，跟土皇帝差不多，有沒有上輩子要做多少好事，這輩子才可以這麼爽的卦?」對此網友們也發表看法，「但薪水很低吧」、「約僱也有薪水很高的！自己去看表」、「那要靠山永遠在啊」、「很多約僱連主管也要禮讓三分」。（編輯：張志浩）

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