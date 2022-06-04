端午「連假運勢」出爐！六月陽氣最盛　12星座處事小提醒

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白羊座
這個週末，請小心控制自己的情緒。天氣即將進入炎夏，你的心情也跟著越來越心浮氣躁，生活與工作上容易因為情緒控管不佳而導致不可收拾的後果。建議你，心情真的處於極度的暴怒狀態，請你讓自己先暫時一個人獨處，找個安靜的地方徹底爆發，等到你完全的發洩過後，你會開始平靜下來。
金牛座
這個週末，或許是端午佳節的好心情，讓你忍不住買了許多美食來享用、買了自己平常不敢下手的奢侈品、超出自己能力的長輩端午紅包。在你掏出這些費用之前，請先衡量支出預算，分配資源才不會到了月底必須過著舔手胝足的生活，苦不堪言。
雙子座
這個週末，雖然水星已經順行了，不過對雙子座還是有些小小影響。你還是容易粗心大意、忘東忘西，小心這樣的狀態容易導致工作上出現差錯。每一次只專心在一件事情上面，否則手上正在回電子郵件而腦袋卻惦記著中午該吃什麼，小心你所回的郵件可能會夾帶錯誤的訊息。
巨蟹座
這個週末，你的工作或是事業體可能會面臨小小的瓶頸，有可能是提出的企劃無法通過需要再三的修整、要簽訂的合約遇到許多波折才得以完成、你的合作夥伴突然提出拆夥另謀高就，諸如此類的麻煩事發生的時候，請給予自己耐心去解決。
獅子座
這個週末，好好的讓自己放個假吧！避開生活與職場的紛紛擾擾，給自己一個人的短途旅行，不需要計劃太多行程，一切以輕鬆自在為主，讓自己的腳步平緩下來，你才能夠發現生命中許多美麗的時刻，是需要安靜下來才能看見、才能感受的。
處女座
這個週末，雖然正值端午佳節，不過工作上將有許多機會敲門，可得把握這一波的好機運。手機的訊息通知記得打開、隨時查看郵件訊息、陌生的電話打來可別不接，很有可能是財神敲門。如果手上有正在趕工的工作可別隨意敷衍了事，後續有機會為你帶來更多工作邀約。
天秤座
這個週末，你的戀情甜蜜蜜，你最近的異地戀和海外感情運勢非常的火。目前是處在異地戀的人，不要害怕輸給距離，只要心連得夠緊，沒人能拆散你們。單身的人可以試著找機會出遊，可以在異地邂逅不錯的對象喔。
天蠍座
這個週末，最對你好的休閒就是持續保持的健身和運動的習慣。你體重增加的最主要原因是因為你的運動量減少了。還有就是你經常待在家中，總是翻冰箱、翻零食櫃、吃零食。建議你改變生活的習慣，你要學習在家也持續保持健身和運動的生活方式。
射手座
這個週末，可以為家中添購一些家電，或是改變一下居家風格。千萬不要懶懶地躺在沙發或是床上，你適合打掃家庭環境，把你的客廳、廚房、衛浴和臥室打掃一下，你會覺得非常舒適而且紓壓。換一個全新的佈置，也能讓自己的心靈煥然一新。
魔羯座
這個週末，可以好好研究理財相關資訊。如果手邊有一筆閒錢，你一定會在年底之前到銀行走走，問問最新的匯率，或是了解一下國際投資的趨勢，因為你覺得現在物價上漲的幅度真的太快了，如果不適度理財，辛苦賺得的錢都被通膨給吃掉了。
水瓶座
這個週末，有機會大筆進財，你最近的財運真的是非同凡響。你的金錢危機已經慢慢獲得緩解，有可能找到了一份條件比現在好的新工作，也可能是多了一份有收入的兼職。總之，你只要肯努力，你會解決眼前的財務和債務問題。並且能加速財富累積。
雙魚座
這個週末，是一個花錢破財的時刻。感覺你很適合安排到大賣場的行程，為全家人進行未來一周的食物採買，例如買些衛生紙、或是柴米油鹽醬醋茶等生活調料。或是上網採購抹布、口罩、酒精和醫療等級使用的干洗手產品。（編輯：李惠婷）
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