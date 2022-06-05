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穿瑜珈褲出門遭媽罵「沒家教」！妹子臉綠　網掀兩派論戰

▲原PO表示她日前直接單穿瑜珈褲出門去運動，豈料媽媽看了竟然罵他「這樣穿別人覺得你沒家教」，讓她超無言。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO表示她日前直接單穿瑜珈褲出門去運動，豈料媽媽看了竟然罵他「這樣穿別人覺得你沒家教」，讓她超無言。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-05 11:01:162022-06-05 11:04:50

近年來運動健身的風氣盛行，在路上也常常能看見不少女性穿著貼身的瑜珈褲，不過此穿搭並非所有人都能接受；對此，就有一名女網友發文抱怨，表示她日前出門準備去運動，因為懶得再換一次衣服，所以就直接單穿瑜珈褲出門，豈料媽媽看了竟然罵他「這樣穿別人覺得你沒家教」，讓她超無言，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「關於我媽對我的穿著的意見…」為題發文，表示自己平常穿著不暴露，「什麼露奶露屁股都不會，一來是考慮到爸媽的看法，二來是覺得自己身材也沒多好，露不了什麼」，衣櫃裡短褲也很少，甚至背心bra top都沒有，最多最多就短版衣服，但也是舉手才會露的長度。

但是最近卻因為「瑜珈褲」而和媽媽吵得不可開交，「我平常有在上空中課，啊我自己懶得去教室還要換衣服什麼的，我就穿好直接過去」，豈料媽媽看到卻狂罵，「穿這樣身材整個都露出來了，你這樣穿別人覺得你沒家教」，讓她超想翻白眼，「我也不是什麼穿著運動內衣、瑜珈褲就跑到路上欸，被罵真的很煩」。

▲原PO日前直接單穿瑜珈褲出門去運動，豈料媽媽看了竟然罵他「這樣穿別人覺得你沒家教」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO日前直接單穿瑜珈褲出門去運動，豈料媽媽看了竟然罵他「這樣穿別人覺得你沒家教」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
貼文一出，有網友認為，「單穿這個褲身材不好真的挺尷尬的」、「本來長輩跟我們的觀念就不同，你不想跟她吵就勤奮一點換衣服，畢竟你住在他們家，不是自己的房子」、「我媽也是…… 說這種內搭會露出下面的形狀，我個人會在意所以也沒穿了，但真的有些路人真的會盯著看」、「你媽的意思是如果穿出駱駝蹄可能不太好吧」。

但也有網友表示，「你媽想法好古板喔」、「不要理會就好了吧，或是直接搬出去住」、「瑜伽老師：？？？？」、「反正自己喜歡就好了吧」、「管你媽說什麼，我們都支持你做自己」、「我也會直接這樣穿欸，明明就很好看」、「其實帶你媽去健身房外面一趟，就知道沒家教的10隻手指頭都算不夠」、「自己有在重訓所以看到女生穿leggings走在路上不會覺得奇怪，但一般人尤其老一輩的通常都沒辦法接受」。

還有網友給出建議，「這樣穿滿正常的啊，很多女生都穿這樣直接來或離開健身房，歐美女生也會把leggings當休閒褲日常穿呀，介意駱駝蹄的話，就在褲子上貼個護墊就好」、「如果要配合爸媽，也要你能接受的話，就是外面加個運動短褲吧，到教室就可以脫掉了」。（編輯：郭佩蓉）

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