穿瑜珈褲出門遭媽罵「沒家教」！妹子臉綠　網掀兩派論戰

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但是最近卻因為「瑜珈褲」而和媽媽吵得不可開交，「我平常有在上空中課，啊我自己懶得去教室還要換衣服什麼的，我就穿好直接過去」，豈料媽媽看到卻狂罵，「穿這樣身材整個都露出來了，你這樣穿別人覺得你沒家教」，讓她超想翻白眼，「我也不是什麼穿著運動內衣、瑜珈褲就跑到路上欸，被罵真的很煩」。
貼文一出，有網友認為，「單穿這個褲身材不好真的挺尷尬的」、「本來長輩跟我們的觀念就不同，你不想跟她吵就勤奮一點換衣服，畢竟你住在他們家，不是自己的房子」、「我媽也是…… 說這種內搭會露出下面的形狀，我個人會在意所以也沒穿了，但真的有些路人真的會盯著看」、「你媽的意思是如果穿出駱駝蹄可能不太好吧」。
但也有網友表示，「你媽想法好古板喔」、「不要理會就好了吧，或是直接搬出去住」、「瑜伽老師：？？？？」、「反正自己喜歡就好了吧」、「管你媽說什麼，我們都支持你做自己」、「我也會直接這樣穿欸，明明就很好看」、「其實帶你媽去健身房外面一趟，就知道沒家教的10隻手指頭都算不夠」、「自己有在重訓所以看到女生穿leggings走在路上不會覺得奇怪，但一般人尤其老一輩的通常都沒辦法接受」。
還有網友給出建議，「這樣穿滿正常的啊，很多女生都穿這樣直接來或離開健身房，歐美女生也會把leggings當休閒褲日常穿呀，介意駱駝蹄的話，就在褲子上貼個護墊就好」、「如果要配合爸媽，也要你能接受的話，就是外面加個運動短褲吧，到教室就可以脫掉了」。（編輯：郭佩蓉）