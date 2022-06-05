柯文哲跟風唱《愛你》疫情改編版！全場笑瘋：放過阿北吧
甜心教主王心凌近期在中國節目中表演成名曲《愛你》，立刻掀起全台回憶殺，許多中年心凌男孩，跌回18年前的粉紅泡泡中。對此，台北市長柯文哲也在臉書、IG拍《愛你》影片跟風，表示「雖然我的青春沒有這首《愛你》，這首歌被改編成疫情版，有網紅模仿我唱起來，也邀我一起唱，那我就來唱個兩句」，但他也在文末警告「不准笑」，貼文一出，網友全笑翻。
台北市長柯文哲最近被網紅小阿烈點名一起唱王心凌《愛你》疫情改編版，他不計形象跟唱，雖然一開始根本抓不到key，讓他無奈直呼「唉算了」，不過柯文哲仍不放棄、再接再厲，雖然聽完後也傻眼直呼「這喜咧衝蝦？」，但後來經過練習後，終於再度挑戰《愛你》。
在正式開始前，小編也貼心地在開唱前加入「前方高能，噪音警示」，原來是因為柯文哲一開口，短短兩句歌詞仍全部走音，讓小編實在受不了笑稱「我們還是放過阿北，也放過你我好了」。
影片最後也放上模仿柯文哲的網紅小阿烈所唱的《愛你》，「確診數下降一點，希望我的忠言，時鐘能真的看見，名牌少報一點，記者會不用每天，王世堅，讓我心甘情願.....愛你」。
貼文及影片一出，網友全笑翻，「放過那個阿北」、「真的不行」、「不要為難市長了，讓小阿裂唱就好了」、「吼唷～為什麼要為難阿北啦」、「拍子沒跟上，阿北本人無誤」、「笑死 阿北真的沒節奏感」、「太好笑了，放過阿北吧」、「我一直笑是正常的嗎？放過阿北吧」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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