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住40年！驚覺廁所窗外被加裝「監視器」　她氣到哭不出

▲住40年，驚覺廁所窗外被加裝監視器，她氣到哭不出。（圖／臉書社團《爆怨公社》）
▲住40年，驚覺廁所窗外被加裝監視器，她氣到哭不出。（圖／臉書社團《爆怨公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-06-05 17:03:44

許多人為了住家安全，會在門外加裝監視錄影器，卻有位民眾表示，竟在自家廁所窗外看到鄰居自行架設的監視器，雖當下已報警處理，可因照射區域屬於公共區域，沒有違法疑慮，但她仍相當擔心自己的隱私會受到迫害，故上網抱怨。

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原PO於臉書社團《抱怨公社》發文，表示近期發現已承租40年的住所，一樓廁所窗戶外被隔壁棟二樓住戶安裝監視器，當下立即報警，但對方卻向警方供稱，鏡頭拍攝方位是後方防火巷，屬公共區域，沒有違法疑慮。但現今科技日新月異，許多監視器都能使用手機調整鏡頭方向，非常擔心自己的隱私生活因此被通通拍下。

且原PO認為監視器架設地點並非在對方的承租範圍，可該人卻理直氣壯質問「這樣架設對我們到底有什麼損失？」，並堅持不移走，這另原PO相當氣憤「難道真的只能任他宰割、當他玩物？實在很無助無奈，家裡長輩在這生活超過40年了，也不可能搬走。有時候真的是想哭都沒眼淚」。

▲隔壁棟住戶在原PO廁所外加裝監視錄影器。（圖／臉書社團《爆怨公社》）
▲隔壁棟住戶在原PO廁所外加裝監視錄影器。（圖／臉書社團《爆怨公社》）
網友們回覆：「隔壁棟的裝監視器裝到你們這棟？這是什麼道理？」、「那是廣角的，有照到室內的疑慮」，部分人提供意見：「跟房東說」、「如果無法讓他拆除，自己也覺得有被偷窺的感覺，你只能夠在這加裝一塊板子遮住，建議用稍微透光但又看不到的壓克力板，避免僅存的光線被遮住」、「貼一張鬼照片對著」。 （編輯：李惠婷）

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