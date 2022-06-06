COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

夏日新娘！4星座女暑假「閃婚有望」　另一半快加緊腳步

▲4星座女有望在暑假成為夏日新娘。（示意圖／pixabay）
▲4星座女有望在暑假成為夏日新娘。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-06 16:24:24

六月剛開始，夏日的艷陽之下，新娘穿著嫁紗、手捧禮花與西裝筆挺的另一半接受眾人的祝福，感受陽光的洗禮與喜悅，是不少女孩子渴望做個夏日新娘的原因，這個夏天即便有不少星體逆行，這其中還是不乏對感情友好的星象在為各位的戀情注入活水與希望。

我是廣告 請繼續往下閱讀
塔羅牌艾菲爾老師表示，雖然時間有點緊迫，但趁著六月份準備一下，七丶八月剛好有四個星座能乘上這一波甜蜜能量，披上嫁紗做個夏日新娘。上榜的你，記得轉發給另一半明示加暗示，趁早推進人生進度，可以給閨蜜丶家人分享你的幸福喜悅。

水瓶座

這個夏天，在水瓶座的戀愛宮位里雙子新月的能量還在延續，與另一半的戀情有機會走向深層的心靈溝通，流暢的愛情能量滲透你與另一半的心，此刻的你們在彼此的眼中看起來分外美好，在你儂我儂分不開的狀態之下，就此許下互訂終身的諾言，有機會在七、八月將感情推進到互訂終身的階段。


射手座

這個夏天，雙子新月的能量穿過射手座的關係宮位，你與另一半非常享受你們的戀情，彼此之間互相依賴的程度日漸加深，即將達到邁入下一個階段的時候，你就可以準備接受對方的求婚，或是你主動出擊也可以，如果想要追趕人生進度，雙喜臨門也是一個不錯的選擇，近期閃婚好運的跡象很濃厚！

▲（示意圖／Pixabay）
▲塔羅牌艾菲爾老師表示，水瓶座、射手座、天蠍座、天秤座女生，有望在今年夏日閃婚。（示意圖／Pixabay）
天蠍座

這個夏天，金星與水星待在天蠍座的關係宮位，這段期間，你將有機會學習如何經營好你的愛情，無論是在情感表達、言語交流上都能夠比以往更加深入對方的心，讓另一半感染到你的努力，願意與你一起多花時間找出最適合你們的關係相處之道，近期你會靈光乍現，在心中升起許多改善兩人關係的妙方，感情中的裂痕得以修補、甚至變得更加甜蜜穩定，產生了想婚的念頭，千萬把握！

天秤座

這個夏天，木星與火星還在天秤座的關係宮位互相輝映，近期之內，你的約會對象會主動與你確認交往的心意，過去你的耐心等待，可望在近期得到美好的結果。他其實也是在等待一個適合的時機、在美好的氛圍中向你告白，一旦他向你表露心意，就請你別再矜持與他展開熱烈的戀愛，大有機會閃婚羨煞旁人！（編輯：李惠婷）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

一生一遇！會碰到的「好閨蜜」是什麼星座？2題測出解答

情侶吵架必看！與「12星座男」磨合方法曝光：讓他更愛你

端午節大樂透加碼！「4星座」財神爺伴隨　偏財運旺翻天

今起「4星座」一路旺到年尾！這位獲意外之財　桃花也旺

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.42%21.58%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀