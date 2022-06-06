夏日新娘！4星座女暑假「閃婚有望」　另一半快加緊腳步

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水瓶座
這個夏天，在水瓶座的戀愛宮位里雙子新月的能量還在延續，與另一半的戀情有機會走向深層的心靈溝通，流暢的愛情能量滲透你與另一半的心，此刻的你們在彼此的眼中看起來分外美好，在你儂我儂分不開的狀態之下，就此許下互訂終身的諾言，有機會在七、八月將感情推進到互訂終身的階段。
射手座
這個夏天，雙子新月的能量穿過射手座的關係宮位，你與另一半非常享受你們的戀情，彼此之間互相依賴的程度日漸加深，即將達到邁入下一個階段的時候，你就可以準備接受對方的求婚，或是你主動出擊也可以，如果想要追趕人生進度，雙喜臨門也是一個不錯的選擇，近期閃婚好運的跡象很濃厚！
天蠍座
這個夏天，金星與水星待在天蠍座的關係宮位，這段期間，你將有機會學習如何經營好你的愛情，無論是在情感表達、言語交流上都能夠比以往更加深入對方的心，讓另一半感染到你的努力，願意與你一起多花時間找出最適合你們的關係相處之道，近期你會靈光乍現，在心中升起許多改善兩人關係的妙方，感情中的裂痕得以修補、甚至變得更加甜蜜穩定，產生了想婚的念頭，千萬把握！
天秤座
這個夏天，木星與火星還在天秤座的關係宮位互相輝映，近期之內，你的約會對象會主動與你確認交往的心意，過去你的耐心等待，可望在近期得到美好的結果。他其實也是在等待一個適合的時機、在美好的氛圍中向你告白，一旦他向你表露心意，就請你別再矜持與他展開熱烈的戀愛，大有機會閃婚羨煞旁人！（編輯：李惠婷）
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