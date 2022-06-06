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客叫21杯飲料少買「重要物件」！外送員嘆：難怪沒人要送

▲外送員分享，有客人叫了21杯手搖飲，卻沒有買重要物件，讓他直呼「難怪沒人要送」。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲外送員分享，有客人叫了21杯手搖飲，卻沒有買重要物件，讓他直呼「難怪沒人要送」。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-06 17:08:00

隨著炎熱的夏天到來，不少人就懶得出門，躲在家裡吹著冷氣、叫飲料外送相當方便。近日，就有外送員碰到21杯手搖飲的訂單，但客人卻少買一樣東西，讓他不禁感嘆，「難怪沒人要送」。

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臉書社團「外送員的奇聞怪事」，一名網友PO文直呼「客人啊！你點了21杯手搖飲，連個袋子都不買，難怪沒人要送。」原來是客人沒有買袋子，也就意味著外送員必須在沒有袋子的情況下，把這21杯飲料送到客人手中。

同行們紛紛氣憤表示，「21杯不拆單感覺很難裝，但有些店家根本不給買袋子的選項」、「不只是袋子的問題吧，還有沒拆單的問題」、「最討厭就是買了很多杯不買袋子還要你送上樓」、「遇到這種情況，我都會買個袋子，到目的地再一杯一杯拿出來」、「有些飲料店沒購買袋子的選項、外送員付了袋子錢、我要跟他、他不收耶」、「客人：別人都有幫忙買，你為啥沒有」。

▲疫情之下民眾更仰賴外送，Uber Eats公布全台10大巷仔內百元美食榜，盤點最受民眾歡迎的小吃店家。（資料照片／新北勞工局提供）
▲不少外送員抱怨，遇到沒買袋子的客人，真的很痛苦，只能盡量運送，請客人自行領取。（示意圖／新北勞工局提供）
據了解，環保署早於107年實行「減塑政策」，包括飲料店在內，均不得免費提供塑膠袋，否則會吃上1200元至6000元的罰緩，客人必須多花1~2元自行購買袋子，但對外送員來說，手搖飲不僅容易翻倒，又不好運送，若碰上量大、客人不買袋子的情況，絕對是惡夢。因此，不少人坦言，遇到類似情形都是拒單、轉單，或找同行一起拆單分擔。（編輯：詹鎰睿）

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