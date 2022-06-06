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買下國外土地！瘦子「新身分」曝光：地位比紅髮艾德還高

▲瘦子宣布和阿達等好友們，一同買下貴族身分，自己則成為西蘭公國的公爵。（圖／阿達IG）
▲瘦子宣布和阿達等好友們，一同買下貴族身分，自己則成為西蘭公國的公爵。（圖／阿達IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-06 18:48:27

台灣男歌手瘦子E.SO（陳昱榕），不僅擁有「行走費洛蒙」的稱號，近日更宣布自己擁有了新的身分「公爵」，更和好友阿達等人一同買下西蘭公國的爵位和土地，引發網友們熱議。

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阿達在5日推出的YouTube新影片《鬼刷隊不開玩笑！我們買了貴族爵位，成為認證的貴族！》中透露，其實他早在2020年4月就和鬼刷隊的成員恩熙俊、六嘆、鳥屎一同買下西蘭公國的騎士爵位。

怎料，事隔幾個月後，瘦子得知後非常感興趣，「我怎麼說都是貴族啊，我想跟我的人民講，我來了！」一聽到紅髮艾德也是西蘭公國的貴族一員，更讓他興奮大喊「哇塞！平起平坐！」最後在阿達的慫恿下，買了比紅髮艾德地位更高的「公爵」。

▲瘦子宣布買下貴族身分，成為西蘭公國的公爵。（圖／阿達YouTube）
▲5人一同開箱西蘭公國給予的文件證明，包括土地權狀、爵位證明，還有會員卡，可以從英國搭直升機到西蘭公國。（圖／阿達YouTube）
阿達表示，公爵要價500多歐元（新台幣約15649元）而其他人都是男爵，約160幾歐元（新台幣約5049元），這次也終於成功約到大家，一同開箱西蘭公國寄過來的證明書和土地權狀等等，並強調未來有個遠大的目標和願景，希望瘦子能真正到西蘭公國拍攝MV。

有趣的是，為了慶祝瘦子爵位，阿達才決定找大家來辦家宴，而且準備各式各樣的貴族服裝，拍攝5人的形象照，過程中5人笑料百出，互相調侃，最後阿達更希望瘦子，下一張的專輯封面用這張合體照，結果瘦子爽快答應，「可以！但是只在西蘭公國發行」。

影片曝光後，粉絲紛紛笑歪，「全程笑到尾，印象最深隔熱手套XD」、「一位公爵配三位騎士加一個烤蘋果派的伙房兵。這組合愛了愛了」、「爵位都買下去了 應該要用真油畫吧」、「被阿達笑翻，弄得好像手遊業配，而且還比別人認真」、「地表最帥公爵與他的騎士團，根本愛死，整集從頭笑到尾」。

據了解，西蘭公國是世界上面積最小的國家，土地面積只有兩座網球場大小，原本是英國二次世界大戰時期的海上堡壘，最後不僅獲得英國政府承認，還實施君主立憲制，現任親王為麥可貝茨。特別的是，西蘭公國政府允許其他人在網路上購買該國的貴族身分，包括爵士、女爵等等，著名歌手紅髮艾德就是其中一員。（編輯：詹鎰睿）

▲瘦子宣布買下貴族身分，成為西蘭公國的公爵。（圖／阿達YouTube）
▲5人荒謬的貴族企劃，讓粉絲笑到不行。（圖／阿達YouTube）

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