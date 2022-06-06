買下國外土地！瘦子「新身分」曝光：地位比紅髮艾德還高

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怎料，事隔幾個月後，瘦子得知後非常感興趣，「我怎麼說都是貴族啊，我想跟我的人民講，我來了！」一聽到紅髮艾德也是西蘭公國的貴族一員，更讓他興奮大喊「哇塞！平起平坐！」最後在阿達的慫恿下，買了比紅髮艾德地位更高的「公爵」。
阿達表示，公爵要價500多歐元（新台幣約15649元）而其他人都是男爵，約160幾歐元（新台幣約5049元），這次也終於成功約到大家，一同開箱西蘭公國寄過來的證明書和土地權狀等等，並強調未來有個遠大的目標和願景，希望瘦子能真正到西蘭公國拍攝MV。
有趣的是，為了慶祝瘦子爵位，阿達才決定找大家來辦家宴，而且準備各式各樣的貴族服裝，拍攝5人的形象照，過程中5人笑料百出，互相調侃，最後阿達更希望瘦子，下一張的專輯封面用這張合體照，結果瘦子爽快答應，「可以！但是只在西蘭公國發行」。
影片曝光後，粉絲紛紛笑歪，「全程笑到尾，印象最深隔熱手套XD」、「一位公爵配三位騎士加一個烤蘋果派的伙房兵。這組合愛了愛了」、「爵位都買下去了 應該要用真油畫吧」、「被阿達笑翻，弄得好像手遊業配，而且還比別人認真」、「地表最帥公爵與他的騎士團，根本愛死，整集從頭笑到尾」。
據了解，西蘭公國是世界上面積最小的國家，土地面積只有兩座網球場大小，原本是英國二次世界大戰時期的海上堡壘，最後不僅獲得英國政府承認，還實施君主立憲制，現任親王為麥可貝茨。特別的是，西蘭公國政府允許其他人在網路上購買該國的貴族身分，包括爵士、女爵等等，著名歌手紅髮艾德就是其中一員。（編輯：詹鎰睿）