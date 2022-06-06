涮乃葉靠啥稱霸7年？「低調好處」全招了：火鍋界沒對手
台灣人一年四季愛吃火鍋，其中創立於2015年的連鎖日式火鍋壽喜燒「涮乃葉」，因主打吃到飽且提供豐富的自助吧美食，而廣受老饕們喜愛。對此，就有網友好奇詢問「涮乃葉是很好吃嗎？」而引來鐵粉曝光低調好處，大讚「沒人打得贏！」
原PO於PTT八卦版上發文，表示涮乃葉是一間火鍋壽喜燒吃到飽，他常於網路上看到不少人給予正面評價，「講的這家多好吃，好像很厲害，我看了官網，就是肉跟菜吃到飽」，讓他不解詢問「阿到底是多好吃，你各位要不要分享一下，卦」。
問題一出，瞬間引起眾人興奮留言，「沒吃過超高擋的，但以這價位來說真的很不錯」、「豬肉不錯，點最低價位的吃豬肉就好」、「烏龍麵好吃」、「鍋不是本體，吧台才是」、「真的超好吃，我超愛」、「豬肉700以下沒人打得贏它」。
其中就有人點名「蔬菜」和「沒提供火鍋料」是最大主因，直言「他們菜色省去一堆無用的熟食，提升肉品跟蔬菜的品質，我覺得有感」、「除了咖哩飯，這家的本體應該是蔬菜吧」、「蔬菜種類很多，也蠻新鮮的」、「同價位的店都放一堆火鍋料充數的，單純吃豬肉+蔬菜這CP值爆表」。
另外，也有老饕指出「咖哩飯」和「甜品」都是吸引客人的關鍵，直言「咖哩飯才是本體」、「本體是蕨餅跟芝麻薄餅」、「冰淇淋跟蕨餅我超愛的」、「蕨餅好好吃」；但也有人認為「普通，只是便宜而已」、「吃完很空虛，沒有記憶點也沒有滿足」、「普普，但是這價位你找不到更好的」。（編輯：陳雅雲）