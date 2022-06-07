台灣最怪房子「蓋一半」？5千人朝聖跪著看：誰住在裡面
台灣的房子有許多不同的類型，包括像是透天厝、公寓、電梯大樓、別墅等等，每種不同的形式也會隨著大小以及地段都有不同的售價，但你看過這種房子嗎？近日，就有網友分享自己經過嘉義縣義竹時，看到一棟房子只蓋一半，但卻真的是住家，讓他有點傻眼，貼文一出吸引超過5千名網友朝聖討論。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「這個是真三角窗，從側面拍起來整個就像是被P掉一樣，地點在嘉義縣義竹，剛剛用地圖搜尋他的背面，不是說很細很狹長還怎麼樣......就是看房子的模樣很像是少一半.....」只見貼的照片，該間透天厝的房子不像一般看到透天厝那樣立方體，而是前半邊呈現圓弧形，後方長方形的設計，右側面突然有個弔詭的直切面，看起來非常突兀。
貼文一出，不少網友紛紛回應「這到底要怎麼住人＝＝....」、「那些年被誤P的房子」、「很像蓋一半就收起來了....」、「真的不是P出來的嗎？媽呀！這也太像了吧！」、「這看起來真的超像另一半被P掉」、「把另一面鏡面拼到另一邊才是完整房子吧，這一半的是怎樣」、「還真的是沒看過這種房子＝＝到底誰住在裡面」、「當你只夠付一半的蓋房子費用，可以如此選擇？」、「這房間應該很狹長吧....我受不了」。
而也有不少各地網友透露「高雄也有一間啊！每次經過都超問號」、「台東還有高的長方形的.....好奇裡面到底長怎樣」、「台南也有半邊這樣的....沒進去過」、「高雄也有一間長這樣的，不懂為何要設計成這樣啦」、「台東也很狂，整棟長長的一個長方形，都很怕颱風來直接就倒了，但它卻屹立不搖？哈哈哈哈」。（編輯：張嘉哲）