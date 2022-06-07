機車「保值王」是這台！車行老闆不藏了：騎五年賣也不虧
不少車主在選擇購買汽機車時，會優先考慮保值性的問題，若未來有換車需求也會更好脫手，對此，販售二手機車的業者也不私藏了！根據實際的販售經驗及價格，指出台灣二手機車市場中最保值車款就是舊款cuxi。
根據《戴蒙老闆好機車》在tiktok頻道中表示，舊款cuxi十幾年前的官方售價約為五萬多塊，在今（2022）年二手市場中平均價格也都還有三萬左右價值，老闆更直言表示，在台灣所有機車的款式中「這台是跌價跌最少的」。
老闆也進一步解釋，在機車二手市場中，這款車是唯一比較難降價的車型，因為這台車在二手市場需求高，無論是它的外型或者是維修、它的引擎問題都是最少的，並且也相當好騎，他也直言若消費者的第一需求為保值，自己都會推薦這一台車「如果你今天找我買，過一年來找我賣，落差可能也就1萬塊錢左右」。
至於為何年份這麼舊還那麼貴？老闆提到，「因為它不管年份幾年，它永遠都是這個價格」，假設今天車主二手價格買了三萬塊，並且騎了兩年至五年間，若不經過車行轉手「自己丟到網路上去賣，可能都還可以賣個兩萬五」，等同於騎了五年，卻只跌價跌了五千元，讓老闆在影片尾聲大讚它是「台灣機車界的傳奇」。（編輯：鍾怡婷）