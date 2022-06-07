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文組畢業起薪低？「這些行業」月薪突破50K：選對很重要

▲文組畢業起薪一訂低？這些行業月薪突破50K，網友認為：「選對很重要」。（示意圖／photoAC）
▲文組畢業起薪一訂低？這些行業月薪突破50K，網友認為：「選對很重要」。（示意圖／photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-06-07 16:52:14

近日鄰近畢業季，不少準畢業生早已開始煩惱未來去向，尤其文組學生在面試談薪水時，薪資總離理想中的數字差那麼一點。一位民眾發文，想瞭解文組畢業生們的第一份工作是什麼產業，及薪水區間大約落在哪個位置，文章發布後引得眾人留言，竟還釣出不少月薪超過50K的文組網友。

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原PO於Dcard中發文，表示自己就讀國立尾端的經營管理系，雖有信託、證券商的證照，但不想從事往銀行產業，加上住的地方偏僻，學校課程也多，因此少了許多實習經驗。於是發文想瞭解各位文組的畢業生，第一份工作的產業及薪水落在哪，因為她「看了各大徵才網站都是26-30k，主要都是行政或是業務類的⋯」。

▲雖然剛面試上的外商公司薪資條件相當優渥，不過原PO卻憂心頻繁換工作在未來的履歷上會觀感不佳。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲原PO好奇文組畢業生都從事什麼工作、薪資待遇如何。（示意圖／unsplash）
有網友針對她的狀況分析：「你有證照卻不往那方向走⋯⋯那這樣你這批證照就是完全沒用。如果你又不確定自己想走哪個職業類別，那你只能辛苦一點廣投＆低薪開始做起了。因為你在人資的眼中就是沒技能、沒經驗的小白，但如果你英文有特別好會機會比較多一點」，也有人分享自己的經歷「我也是文組，英文還行 工作是國外業務，起薪32k」、「文組，科技業起薪44K」。 

在留言中，發現有不少文組民眾都能拿到超過50K的offer，產業類別大多在作業員、業務及外商，「文組傳產61K，做技術員」、「單純追求薪水的話，可以考慮台積電技術員，前三年大概70、80、90萬， 每年調薪，約五年會有年薪百萬」、「文組畢業四年，外商55K，科技／電子業相關，一畢業就進來了，中間有加薪」、「商學院去年畢業生，科技業國外業務，50K（未扣勞健保），英文＆簡報溝通技巧很重要」。 （編輯：李惠婷） 

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