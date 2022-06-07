土星逆行開始！專家曝12星座「最大難關」　壓力責任倍增

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白羊【友誼破裂】、金牛【職場小人】
雙子【不宜外出】、巨蟹【錢財虧損】
獅子【伴侶逼婚】、處女【注意健康】
天秤【為愛傷神】、天蠍【綁手綁腳】
射手【人際卡卡】、魔羯【錢不夠花】
水瓶【壓力山大】、雙魚【內心恐慌】
土星逆行的影響：
土星掌管考驗和責任，在土逆的期間，我們所承受的業力等於是雙倍的，影響著各方面的運勢，尤其會感受到自己的壓力變大、責任變重、身上也多了許多束縛跟枷鎖，如果你之前有什麼地方做錯了或是走偏了，像是你在感情中跟對方原本就有裂痕，還不好好努力修補，那麼土逆期間的這一段關係就會結束。
工作上如果你過往渾渾噩噩度日，那麼土逆期間你會受到雙重考驗、工作方面岌岌可危。不過另一方面，如果你過去一步一腳印，穩定踏實，在感情裡也跟伴侶甜甜蜜蜜、敞開心胸溝通，那麼土逆期間也會迎來好的結果。
另外，土星是「摩羯座」和「水瓶座」的守護星，當守護星開始逆行時，這兩個星座的負面意義，就會更大幅的展現出來，固執的人更加堅持己見丶難以溝通；叛逆的人更無法接受到束縛，而做出激烈的抵抗。也會伴隨著心情沮喪，事情延遲等問題！
土星逆行於水瓶座：
水瓶代表「標新立異、獨立、創意」，土星逆行於水瓶時，我們特別容易感到孤立無援，覺得自己與生活周遭的人、事、物都格格不入，心情變得悲觀壓抑、甚至厭世，覺得自己根本不被人需要。另外人與人的相處變得冷漠，想法也更為悲觀、消極，不管什麼都往壞處想，或是擔心東操心西，自己給自己找壓力、找麻煩，叛逆的人更無法接受到束縛，而做出激烈的抵抗。
土逆的課題：
土星逆行使我們內心的夢幻泡泡破滅，清楚的認知到現在我們所在的位置，我們的能力到什麼程度，它使我們清楚意識了自己能力所及的範圍，再高再遠的理想，如果能力未及，那麼都是枉然，只能夠一步一腳印的從頭開始打拼、努力。土逆你需要整合現在和過去，那麼什麼事最重要呢？過去的你又逃避了什麼？
土星都會一一的把問題攤在你面前，逼著你去面對並且做出選擇，這是一份你逃離不了的責任。建議你，在土星逆行期間好好看清自己的心，與正視遇上的難題，積極勇敢一點，因為你將因此而茁壯成長。
面對土逆的正面心態：
每個行星在天上運行，為你我帶來各種能量，這就像是份禮物。在土逆期間，它當然不免俗，也會為12星座每個人，都帶來一份禮物，只是這份禮物多半會是個考驗，我們可藉由通過這些人生逆境的考驗，就可以學會人生重要事件的背後，要帶給你真正的含義「使被考驗的人，成長茁壯」。（編輯：鍾怡婷）
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