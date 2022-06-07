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《海賊王》真人劇開箱片出爐！粉絲吐血：叫那山羊頭閉嘴

▲《One Piece》真人劇場景開箱，遭到粉絲狂酸，叫山羊頭把嘴巴閉起來。（圖／Netflix Japan YouTube）
▲《One Piece》真人劇場景開箱，遭到粉絲狂酸，叫山羊頭把嘴巴閉起來。（圖／Netflix Japan YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-06-07 19:00:412022-06-07 19:03:24

日本風靡全球的動漫《One Piece》（台譯：海賊王、航海王），確定於去年年底推出真人版影集，轟動外界。對此，負責製作播映的Netflix，今（7）日也終於釋出「開箱片」還原整個巨大工程，結果還是讓許多粉絲大大崩潰，「那山羊頭怎麼了？」「可以把嘴巴閉起來嗎？」

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Netflix今日稍早在「Netflix Japan」YouTube頻道上發布新影片，影片一開始由飾演主角魯夫的墨西哥男演員Godoy，以及導演、製作人一同開場，不僅釋出劇中的美術繪圖和現場各種照片，還可以看到大型船艦的施工過程，包括海賊亞爾麗塔的海賊船「Miss拉布．達庫號」，以及魯夫和香吉士相遇的海上餐廳「芭拉蒂」。

▲《One Piece》真人版場景開箱片出爐，影迷酸爆，快把嘴巴閉起來。（圖／Netflix Japan YouTube）
▲飾演魯夫的墨西哥演員和製作人、導演一同現身，開箱整個場景。（圖／Netflix Japan YouTube）
雖然此次真人版影集，由作者尾田榮一郎親自擔任監督，但從去年宣布開拍後，就不斷受到影迷、粉絲的批評看衰，深怕會毀壞童年等等。結果影片中魯夫的「黃金梅利號」，原本在漫畫中是一隻可愛大眼睛的山羊頭，結果現場卻變得十分詭異，讓不少日本網友崩潰嘲笑，「可以把那該死的嘴巴閉起來嗎？」「這太荒謬了」。

但新影片的底下還是有受到不少人的正面鼓勵，「這真的很酷」、「我已經從扮演魯夫的演員聲音中感受到了熱情」、「我很期待這個」、「巴拉蒂太棒了」、「我希望未來可以變成主題公園開放」。

據了解，這部《One Piece》真人版影集估計第一季會有10集，主角群的演員也都已經公布。此外，尾田榮一郎先前也公開表示，這部影集絕對不會辜負20年來，一直支持海賊王的的粉絲們，並請大家一同期待。（編輯：詹鎰睿）

▲《One Piece》真人版場景開箱片出爐，影迷酸爆，快把嘴巴閉起來。（圖／Netflix Japan YouTube）
▲即便有許多人對於黃金梅利號感到崩潰，但底下還是有人感到期待，希望未來能開放變成主題公園。（圖／Netflix Japan YouTube）
▲海賊王真人版影集劇組照曝光，黃金梅莉號。（圖／翻攝航海王wiki、@OP_Netflix_Fan推特）
▲事實上，官方團隊早就釋出現場照片，沒想到影片裡仍然一樣，與原作差異超級大。（圖／翻攝航海王wiki、@OP_Netflix_Fan推特） 

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