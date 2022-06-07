《海賊王》真人劇開箱片出爐！粉絲吐血：叫那山羊頭閉嘴
日本風靡全球的動漫《One Piece》（台譯：海賊王、航海王），確定於去年年底推出真人版影集，轟動外界。對此，負責製作播映的Netflix，今（7）日也終於釋出「開箱片」還原整個巨大工程，結果還是讓許多粉絲大大崩潰，「那山羊頭怎麼了？」「可以把嘴巴閉起來嗎？」
Netflix今日稍早在「Netflix Japan」YouTube頻道上發布新影片，影片一開始由飾演主角魯夫的墨西哥男演員Godoy，以及導演、製作人一同開場，不僅釋出劇中的美術繪圖和現場各種照片，還可以看到大型船艦的施工過程，包括海賊亞爾麗塔的海賊船「Miss拉布．達庫號」，以及魯夫和香吉士相遇的海上餐廳「芭拉蒂」。
雖然此次真人版影集，由作者尾田榮一郎親自擔任監督，但從去年宣布開拍後，就不斷受到影迷、粉絲的批評看衰，深怕會毀壞童年等等。結果影片中魯夫的「黃金梅利號」，原本在漫畫中是一隻可愛大眼睛的山羊頭，結果現場卻變得十分詭異，讓不少日本網友崩潰嘲笑，「可以把那該死的嘴巴閉起來嗎？」「這太荒謬了」。
但新影片的底下還是有受到不少人的正面鼓勵，「這真的很酷」、「我已經從扮演魯夫的演員聲音中感受到了熱情」、「我很期待這個」、「巴拉蒂太棒了」、「我希望未來可以變成主題公園開放」。
據了解，這部《One Piece》真人版影集估計第一季會有10集，主角群的演員也都已經公布。此外，尾田榮一郎先前也公開表示，這部影集絕對不會辜負20年來，一直支持海賊王的的粉絲們，並請大家一同期待。（編輯：詹鎰睿）