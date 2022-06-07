《海賊王》休刊1個月！尾田榮一郎宣布：準備「最終章」
日本知名動漫《One Piece》（台譯：海賊王、航海王），從1997年7月連載至今歷經25年，帶給大家滿滿熱血和回憶，有些人更是從小看到大。如今，作者尾田榮一郎老師宣布將休息一個月，要為最後篇章最準備，消息一出，震撼無數粉絲。
尾田榮一郎今（７）日透過《One Piece》官方推特分享一張親筆的訊息，「我要休息了！」他表示，早在數個月前，編輯就認為今年夏天的活動實在太多，不僅和之國篇要完結，還有各種大大小小的合作要出席，才會建議他要不要考慮休息一個月。
於是尾田老師爽快答應了，他提到，雖然休刊後預計要去非洲監督真人版影集的計畫，被疫情打亂了，但他還是很想趕快完成海賊王的最終章，於是向讀者們道歉，希望大家能讓他在準備的期間有一點點喘息的空間。
不過，尾田老師強調，並非馬上休刊，而是從現在開始還會連載大約2話左右，預計在7月25日恢復復刊。此外，也不忘宣傳8/6號即將上映的海賊王電影《RED》，最後也請大家多多期待未來的活動。
據了解，距離尾田榮一郎上次休刊已經是2010年的事情，可以說是最勤奮的漫畫家。如今，畫了25年的尾田老師，竟然親自宣布最終章的消息。值得一提的是，尾田老師其實早在2019年就公開透露，劇情將在5年內完結，也就是2024年，讓不少海賊迷們感到不捨「只剩兩年了」。（編輯：詹鎰睿）